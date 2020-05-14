Верховный суд Кыргызстана отклонил апелляцию приговоренного к пожизненному заключению правозащитника

14.05.2020, 1:20, Новости дня

Верховный суд Кыргызстана в среду оставил в силе решение о пожизненном лишении свободы журналиста и правозащитника Азимжана Аскарова, осужденного за «разжигание межэтнической ненависти», а также за соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов.

Дело Аскарова спровоцировало конфликт с Соединенными Штатами в 2015 году, когда Вашингтон присудил ему награду в области прав человека. Алмазбек Атамбаев, занимавший на тот момент пост президента Кыргызстана, в ответ разорвал соглашение о сотрудничестве с США. Новое соглашение пока так и не подписано.

69-летний этнический узбек Аскаров был осужден за организацию массовых беспорядков, в результате которых погиб милиционер в ходе столкновений на юге Кыргызстана в июне 2010 года. Позднее сам Аскаров заявил, что признательные показания были даны им под пыткой.

В надежде на перемены при преемнике Атамбаева – президенте Кыргызстана Сооронбае Жээнбекове несколько правозащитных организаций ранее в этом году призвали власти страны освободить Аскарова.