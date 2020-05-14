Ляшко рассказал, когда возобновит работу общественный транспорт и откроются детсады

14.05.2020, 1:18, Новости дня

Детские сады в Украине будут открыты после возобновления работы общественного транспорта. Об этом 13 мая в эфире “Украинского радио” заявил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

“[Вопрос об открытии] детских садов рассматривается, и он идет в комплексе с общественным транспортом: как только будет возобновлять работу общественный транспорт, сразу будут открываться детские сады, чтобы можно было где-то оставить детей, когда люди будут добираться на работу”, – отметил он.

В свою очередь, решение о возобновлении пассажирских перевозок будет приниматься на основании данных об эпидемической ситуации в конкретной области. То же самое касается работы украинских метрополитенов. Ляшко допустил, что метро в Киеве, Днепре и Харькове могут открыться в разное время. Комментируя обращение мэра Киева Виталия Кличко, который призывал Кабмин открыть метро с 25 мая, главный санитарный врач отметил, что это предложение будет рассмотрено правительством, исходя из эпидемической ситуации в столице.

Он также уточнил, что межобластные автомобильные и авиаперевозки могут быть возобновлены только между регионами с благоприятной эпидемической ситуацией.

Решение о возобновлении авиасообщения со странами Европейского союза, сказал Ляшко, будет приниматься после того, как работа авиаперевозчиков будет возобновлена в Евросоюзе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, заболело 4,31 млн человек, умерло 294 тыс., выздоровело 1,52 млн.

В Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировано 16 425 случаев коронавирусной инфекции, умерло 439 человек, вылечилось 3716.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. В некоторых городах общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, полицейские, спасатели и сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина (всего их пять). Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы, а также летние площадки кафе.

Следующий этап смягчения карантина, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, может начаться с 22 мая.