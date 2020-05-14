В Италии назвали дату возобновления футбольного чемпионата в Серии А

14.05.2020, 1:18, Новости дня

Чемпионат Италии по футболу в высшем дивизионе возобновится 13 июня. Такое решение утвердили представители клубов в ходе видеоконференции 13 мая, сообщил официальный сайт Серии А.

Дата рестарта первенства утверждена в соответствии с решениями правительства страны и медицинскими протоколами о защите игроков и сотрудников персонала клубов, сказано в сообщении.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, большинство представителей клубов проголосовали за дату 13 июня, рассматривался альтернативный вариант – 20 июня.

Уже с 18 мая команды смогут возобновить полноценные групповые занятия, поскольку правительство перенесло сроки смягчения ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19.

Издание отмечает, что завершить сезон Серия А в любом случае должна до 2 августа, когда, по расчетам УЕФА, возобновятся матчи еврокубков.

Итальянское первенство было прервано 9 марта. Осталось сыграть 11 туров и четыре матча, которые не состоялись 23 февраля из-за всплеска заболеваемости.

Первым крупным футбольным турниром, который готовится к рестарту, является немецкая Бундеслига. Игры в ФРГ возобновятся 16 мая.