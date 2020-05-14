 

В Twitter разрешили сотрудникам работать из дома и после окончания пандемии

14.05.2020, 1:18, Новости дня

Компания Twitter не будет настаивать на возвращении своих сотрудников в офисы после окончания пандемии и карантина, все, кто хочет, смогут продолжать работать удаленно. Об этом сказано в блоге соцсети 12 мая.

“Twitter был одной из первых компаний, начавших применять модель работы из дома после вспышки COVID-19, но, вероятно, мы не станем первыми, кто вернет всех в офисы. У нас была уникальная возможность быстро среагировать на ситуацию и позволить людям трудиться дома, учитывая наше стремление к децентрализации и распределение сотрудников, способных выполнять работу из любой точки мира. Последние несколько месяцев доказали, что мы можем добиться успеха. Поэтому если наши сотрудники могут и хотят работать из дома и дальше, то пожалуйста”, – заявили в компании.

За немногими исключениями, офисы Twitter не откроются до сентября; возобновление работы будет постепенным, с учетом максимальных мер предосторожности, говорится в блоге.

Также до сентября отменены все командировки. Компания не собирается проводить публичные мероприятия до конца 2020 года. План на 2021 год будет составлен позже, отметили в руководстве соцсети.

Компания Twitter в связи с распространением коронавирусной инфекции 1 марта рекомендовала сотрудникам работать из дома. 11 марта рекомендация сменилась приказом, обязывающим практически весь персонал перейти на удаленный режим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Цена на нефть WTI опустилась ниже $20 за баррель впервые с 2002 года

09.04 / Автоновости: Модель Toyota RAV4 пользуется популярностью в России

07.05 / Решительность и дисциплина – Spiegel объяснил успех Греции в борьбе с пандемией

27.03 / Северная Македония официально стала членом НАТО

07.05 / Московская биржа открылась ростом

19.04 / Новинский: Благодатный огонь летит в Украину

08.04 / Овсянникова будут судить за хулиганство в аэропорту Ижевска

11.05 / Кошевой: Если Игорь Валерьевич где-то на стороне пописывает шутки, я об этом не знаю

12.05 / Уманский: “Скрутки” на НДС – это как Копперфильд. Ежегодно бюджет по ним недополучает 60 млрд грн

08.05 / В Польше предсказали раскол Европы из-за «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска