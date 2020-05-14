В Twitter разрешили сотрудникам работать из дома и после окончания пандемии

14.05.2020, 1:18, Новости дня

Компания Twitter не будет настаивать на возвращении своих сотрудников в офисы после окончания пандемии и карантина, все, кто хочет, смогут продолжать работать удаленно. Об этом сказано в блоге соцсети 12 мая.

“Twitter был одной из первых компаний, начавших применять модель работы из дома после вспышки COVID-19, но, вероятно, мы не станем первыми, кто вернет всех в офисы. У нас была уникальная возможность быстро среагировать на ситуацию и позволить людям трудиться дома, учитывая наше стремление к децентрализации и распределение сотрудников, способных выполнять работу из любой точки мира. Последние несколько месяцев доказали, что мы можем добиться успеха. Поэтому если наши сотрудники могут и хотят работать из дома и дальше, то пожалуйста”, – заявили в компании.

За немногими исключениями, офисы Twitter не откроются до сентября; возобновление работы будет постепенным, с учетом максимальных мер предосторожности, говорится в блоге.

Также до сентября отменены все командировки. Компания не собирается проводить публичные мероприятия до конца 2020 года. План на 2021 год будет составлен позже, отметили в руководстве соцсети.

Компания Twitter в связи с распространением коронавирусной инфекции 1 марта рекомендовала сотрудникам работать из дома. 11 марта рекомендация сменилась приказом, обязывающим практически весь персонал перейти на удаленный режим.