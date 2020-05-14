Вскрытие машин, оцепление домов: полицейские в России могут получить новые полномочия

14.05.2020, 1:10, Новости дня

Полицейские в РФ могут получить новые полномочия — например, вскрывать машины в случае угрозы жизни людей. Или оцеплять жилые здания. Законопроект в Госдуму внесло правительство.

Дать полицейским возможность быстрее и эффективнее реагировать на опасные ситуации – это ключевая задача внесенного в Госдуму законопроекта, который предполагает расширение прав полицейских. Сотрудникам могут разрешить чаще использовать оружие, например, если действия преступника можно расценить как угрозу нападения.

"Я считаю, что введение такого правового инструмента сохранит жизни сотрудникам полиции, сохранит жизни гражданам. У нарушителей лишний раз возникнет вопрос – а стоит ли ему совершать те действия, которые повлекут применение табельного оружия?" – комментирует законопроект лидер общественного движения "Гражданин" Юрий Шаркович.

Если поправки примут, полицейские получат право вскрывать автомобили. Но только в случаях, если есть опасность жизни человека, если этот шаг поможет предотвратить преступление, задержать подозреваемого или позволит обеспечить общественную безопасность при массовых беспорядках и ЧС. Вскрыть машину полицейский сможет также в случае, если он считает, что водитель пьян.

"Представим себе ситуацию, в которой ребенок оказывается без попечения родителей в запертой машине. Думаю, все согласятся с тем, что в данной ситуации полицейскому следовало бы дать право спасти этого ребенка. В любом случае, контроль за деятельностью сотрудников полиции будет осуществляться как прокуратурой, так и посредством судебного контроля", — отмечает член Ассоциации юристов РФ Александр Булавин.

Полицейские могут получить право оцеплять и блокировать жилые дома, строения, территории. А в границах оцепления они смогут досматривать граждан и их вещи. Если же человек не захочет, чтобы его осматривали, сотрудники будут вправе не пропускать его через оцепление, неважно, входит человек в зону или покидает ее. Также полицейские могут получить право досматривать граждан, если есть основания полагать, что они скрывают при себе краденые предметы.

"Сейчас, в век информационных технологий, каждый полицейский постоянно находится под прицелом камер, под прицелом фотоаппаратов, а каждый инцидент, который происходит, мгновенно становится достоянием общественности. Я уверен, что злоупотреблений мы не увидим", — прогнозирует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Правозащитники обращают внимание на то, что формулировки законопроекта могут трактоваться довольно широко, и опасаются: люди, превышающие свои полномочия, могут воспользоваться новыми нормами закона, чтобы оправдаться.

"Пока у нас 100 процентов сотрудников полиции не относятся к своим обязанностям добросовестно, давайте сначала подумаем о том, чтобы не расширять их права, а приучить тотально соблюдать обязанности", — отмечает журналист, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

Сторонники обновления закона о полиции подчеркивают: контроль за работой сотрудников МВД, например, со стороны прокуратуры, сохраняется.