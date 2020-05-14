Сбербанк продлевает обслуживание карт с истекшим сроком

14.05.2020, 1:10, Новости дня

Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек в марте 2020 года. Но по ним будет доступно ограниченное число операций. Владельцы смогут снять или положить наличные в банкоматах Сбербанка. Они также смогут оплачивать покупки с использованием чипа или введя ПИН-код.

Все остальные сервисы восстановятся автоматически и в полном объеме после перевыпуска и активации новой карты, передает телеканал "Россия 24".