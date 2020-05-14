 

Курировать суды Нафтогаза против РФ поручили экс-замглавы МИД Украины

14.05.2020, 1:08, Новости дня

Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль будет курировать судебные процессы Нафтогаза против России, информирует «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинской компании.

«Это не означает, что Юрий Юрьевич [Витренко] покинет компанию. Не исключено что будет найдено другое решение, поэтому мы не спешим делать заявления об увольнении [Витренко]. Это преждевременно», – приводит слова источника ТАСС.

При этом он уточнил, что обязанности исполнительного директора Нафтогаза, которые выполняет Витренко, будут разделены. Вопрос судебных процессов с Россией будет курировать Елена Зеркаль совместно с юристами Нафтогаза. При этом она останется советником главы правления компании Андрея Коболева.

«Другие функции перераспределяются в соответствии с новой организационной структурой», – добавил источник.

Накануне глава Нафтогаз Юрий Витренко сообщил, что его уведомили о скором увольнении в связи с сокращением должности исполнительного директора Нафтогаза. Витренко обратил внимание, что увольнение происходит на фоне выплаченной российской стороной компенсации по решению Стокгольмского арбитража, а также подписанного в конце 2019 года контракта по транзиту российского газа.

Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Собак научат выявлять коронавирус у людей

07.05 / “Слуга народа” разработала “долгожданный законопроект”, который позволит увольнять министров

30.04 / Анонсирована онлайн-встреча Путина с волонтерами

06.05 / В РФ разработали нанонити для масок против коронавируса

24.04 / Число жертв COVID-19 в США перевалило за 50 тысяч

05.05 / Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии

07.04 / Названы сроки проведения ЕГЭ

03.04 / Путин объявил, что Россия готова к договоренностям о сокращении нефтедобычи на “партнерских” основах с другими странам

25.04 / На борту эсминца ВМС США 18 человек заразились коронавирусом

14.04 / Экстремизм в России: стратегия и практика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска