 

Скворцова сообщила о психологических проблемах у 40% врачей

14.05.2020, 0:45, Разное

…работающих с коронавирусными пациентами.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова оценила в 40% долю работающих в коронавирусными пациентами врачей, у которых из-за стресса есть психологические проблемы.

«По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в "красной зоне", имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют невротизирующие различные факторы», — сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24». Еще 10% страдают депрессией и столько же — имеют тревожности и нарушения ночного сна, добавила она.

«Приходит психастения, эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия», — пояснила бывшая глава Минздрава. У медработников также возникает деперсонализация, когда они перестают «видеть ощущать пациента как отдельного индивидуума»: «Возникает ощущение безликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПсихологи в «красной зоне». Они спасают врачей от эмоционального выгорания, а пациентам помогают обрести душевное равновесие

На ряду с продолжающимся ростом новых выявленных заражений в РФ растет и число вспышек в медицинских учреждениях. Так, 12 мая о заражении рассказал главврач Боткинской больницы в Москве. В мае команда Moscow FemFest запустила бесплатную психологическую помощь для женщин-медиков

Согласно президентскому указу, семьи погибшего медработника получат по 2,7 миллиона рублей. Врачебное сообщество начало вести свой «список памяти», где приводятся имена их погибших за время пандемии коллег. К настоящему моменту там 174 имени, не все из этих случаев признавались властями.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Невестка правящего короля Швеции устроилась в больницу, чтобы помогать медикам в борьбе с коронавирусом

17.04 / Собчак назвала челленджи звезд во время карантина проявлением «психических отклонений»

20.04 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 апреля 2020 года

30.03 / Мнение: Парад самоизоляций

05.04 / Составлен топ-3 семиместных кроссоверов из Китая

14.04 / Мнение: Можно ли во время разгула коронавируса болеть гриппом или ангиной?

05.04 / В Samsung не считают Exynos 990 хуже процессора Snapdragon 865

13.05 / Появились первые изображения бюджетного смартфона Moto E7

28.04 / Даже легкие удары по голове ухудшают когнитивные способности

13.05 / Камера с фотохромным фильтром в OnePlus 8 Pro способна “видеть” сквозь пластик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска