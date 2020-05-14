Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 мая 2020 года

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14.05.2020, 0:40, Разное

Коронавирус в России становится причиной все новых теорий заговора и слухов. В частности, все следят за статистикой смертей в столице. Аналогичные движения наблюдаются и в других странах.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 126 004
  • Умерли – 1 232
  • Выздоровели – 21 506

Коронавирус в России

  • Заболели – 242 430
  • Умерли – 2 219
  • Выздоровели – 48 119

Коронавирус в мире

  • Заболели – 4 396 409
  • Умерли – 295 467
  • Выздоровели – 1 639 459

Статистика на сегодняМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква126 004
1 23221 506Россия242 4302 21948 119США1 417 39883 980300 299Весь мир4 396 409
295 467
1 639 459

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