Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 мая 2020 года
14.05.2020, 0:40, Разное
Коронавирус в России становится причиной все новых теорий заговора и слухов. В частности, все следят за статистикой смертей в столице. Аналогичные движения наблюдаются и в других странах.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 126 004
- Умерли – 1 232
- Выздоровели – 21 506
Коронавирус в России
- Заболели – 242 430
- Умерли – 2 219
- Выздоровели – 48 119
Коронавирус в мире
- Заболели – 4 396 409
- Умерли – 295 467
- Выздоровели – 1 639 459
Статистика на сегодняМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква126 004
1 23221 506Россия242 4302 21948 119США1 417 39883 980300 299Весь мир4 396 409
295 467
1 639 459
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