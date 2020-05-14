Джоли нашла способ остановить превращение дочери в парня

14.05.2020, 0:40, Разное

По слухам, ребенок несколько лет проходит гормональную терапию, а звезда подыскивает для “превращения” подходящую клинику. Народ негативно реагирует на подобные новости. Многие считают, что 13-летний подросток не может на сто процентов быть уверен в том, кем хочет стать – мужчиной или женщиной.

Судя по последним сообщениям инсайдеров, Анджелина Джоли тоже не в восторге от затеи дочери. Она пытается ненавязчиво переубедить Шайло и даже придумала оригинальный способ. Суть в том, чтобы жить одновременно за парня и за девушку. В итоге девочка сможет более ответственно подойти к решению о смене пола. Видимо, актриса боится, что малышка пожалеет об операции.

Аноним сообщил, что Анджелина Джоли предложила Шайло проводить часть времени в образе мальчика, а часть – в образе девочки. Правда, такой компромисс считают довольно опасным. Постоянно разрываясь между двумя личностями, можно заработать проблемы с психикой. Способ явно стоит обсудить с психиатром и проводить только под наблюдением специалиста.

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Публикация от Angelina Jolie�� (@angelinjolieofficiall) 27 Апр 2020 в 5:36 PDT

Напомним, ранее Анджелина Джоли пришла в ярость, когда узнала, что Шайло Джоли-Питт подружилась с бывшей супругой отца – Дженнифер Энистон. Более того, девочка даже стала называть женщину мамой.