 

Джоли нашла способ остановить превращение дочери в парня

14.05.2020, 0:40, Разное

По слухам, ребенок несколько лет проходит гормональную терапию, а звезда подыскивает для “превращения” подходящую клинику. Народ негативно реагирует на подобные новости. Многие считают, что 13-летний подросток не может на сто процентов быть уверен в том, кем хочет стать – мужчиной или женщиной.

Судя по последним сообщениям инсайдеров, Анджелина Джоли тоже не в восторге от затеи дочери. Она пытается ненавязчиво переубедить Шайло и даже придумала оригинальный способ. Суть в том, чтобы жить одновременно за парня и за девушку. В итоге девочка сможет более ответственно подойти к решению о смене пола. Видимо, актриса боится, что малышка пожалеет об операции.

Аноним сообщил, что Анджелина Джоли предложила Шайло проводить часть времени в образе мальчика, а часть – в образе девочки. Правда, такой компромисс считают довольно опасным. Постоянно разрываясь между двумя личностями, можно заработать проблемы с психикой. Способ явно стоит обсудить с психиатром и проводить только под наблюдением специалиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Angelina Jolie&#55357;&#56845; (@angelinjolieofficiall) 27 Апр 2020 в 5:36 PDT

Напомним, ранее Анджелина Джоли пришла в ярость, когда узнала, что Шайло Джоли-Питт подружилась с бывшей супругой отца – Дженнифер Энистон. Более того, девочка даже стала называть женщину мамой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Возвращение домой: как россияне эвакуировались в Германию

09.05 / В Росстате сообщили о закупках Советским Союзом вооружения во время войны

10.05 / Повар ответил на вопрос о гастрономических пристрастиях Путина

28.03 / Подписчики раскритиковали Родиона Газманова за “пошлое” фото

26.03 / Юлия Снигирь опубликовала редкие архивные кадры с Евгением Цыгановым и их сыном Федором

27.04 / Последствия коронавируса: в центре австралийского города скачут кенгуру, в Италии олени купаются в море

26.04 / “Оставьте ее в покое”: Подольская встала на защиту заклеванной Тодоренко

22.04 / Экс-муж Лолиты Милявской написал на нее заявление в полицию

03.05 / Борис Корчевников ответил на слухи о вероятной болезни

10.05 / Гарик Харламов предложил Дональду Трампу учить историю с помощью военных фильмов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска