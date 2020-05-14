Обнаружилось, что определить пол динозавра по скелету невозможно

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14.05.2020, 0:35, Новости дня

Результаты нового исследования ученых указывают на то, что определить пол древней рептилии по скелету практически невозможно.

Во время нового исследования специалисты проанализировали черепа современных гавиалов и гигантских видов крокодилов, чтобы определить, насколько использование ископаемых записей помогает отличить самцов и самок. Обнаружилось, что кроме наличия у самцов нижних ямок, пол рептилии различить очень трудно.

По словам ученых, у большинства динозавров нет достаточного набора данных для подробного исследования и определить пол древнего пресмыкающегося невозможно. Новое исследование ставит под сомнение все предыдущие, в которых упоминалось о различии между полами у популярных видов динозавров.



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