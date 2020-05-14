Для сельского хозяйства будет создан экологичный аммиак

14.05.2020, 0:35, Новости дня

Американские ученые сообщили о разработке экологичной версии аммиака в промышленных масштабах, который может быть использован в сельском хозяйстве.

Новая технология получения вещества предполагает использование литиевого катализатора, а также электрического тока. Литиевой катализатор покрывает сетчатый электрод, позволяя этим разрывать прочную тройную связь в молекулах газообразного азота. В результате получится нитрид лития, который вступает в реакцию с атомами водорода.

По словам ученых, метод позволит синтезировать аммиак исключительно в необходимом месте. Это способно снизить выбросы углекислого газа. Единственным недостатком нового метода оказалась низкая энергоэффективность реактора. Для решения этой проблемы специалисты планируют использовать возобновляемые источники энергии.