 

Для сельского хозяйства будет создан экологичный аммиак

14.05.2020, 0:35, Новости дня

Американские ученые сообщили о разработке экологичной версии аммиака в промышленных масштабах, который может быть использован в сельском хозяйстве.

Новая технология получения вещества предполагает использование литиевого катализатора, а также электрического тока. Литиевой катализатор покрывает сетчатый электрод, позволяя этим разрывать прочную тройную связь в молекулах газообразного азота. В результате получится нитрид лития, который вступает в реакцию с атомами водорода.

По словам ученых, метод позволит синтезировать аммиак исключительно в необходимом месте. Это способно снизить выбросы углекислого газа. Единственным недостатком нового метода оказалась низкая энергоэффективность реактора. Для решения этой проблемы специалисты планируют использовать возобновляемые источники энергии.



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