В Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

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14.05.2020, 0:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 1290 человек.

Напомним, во вторник сообщалось, что в Москве умерли 53 пациента с коронавирусом.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба, выявлено более 242 тыс. случаев коронавируса, в том числе 10028 – за последние сутки. При этом уровень летальности от коронавируса в РФ оказался в среднем в 7,6 раза ниже среднемирового.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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