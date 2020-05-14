 

За шумихой вокруг коронавируса Die Welt расслышал стук копыт всадников ядерного апокалипсиса

14.05.2020, 0:20, Новости дня

После эпидемии коронавируса миру грозит «ядерная анархия», пишет Die Welt. Модель времён холодной войны, когда контроль за вооружением осуществляли США, Россия, Великобритания и Франция, уже не отражает истинного соотношения сил в мире. В ядерном клубе появились новые игроки. К тому же Китай продолжает неудержимо наращивать своё влияние.


Reuters

За три месяца эпидемии коронавируса мир накопил богатый опыт борьбы с «тихим, невидимым и беспощадным» убийцей, пишет Die Welt. И благодаря этому теперь каждый представляет, что нас ждёт впереди, когда наступит конец ядерном миру, заключённому в годы холодной войны, рассказывает автор статьи Михаэль Штюрмер: «Стук копыт всадников апокалипсиса приближается».

Старая стратегическая архитектура рушится и мир погружается в беспорядок, продолжает издание. США устали от роли мирового лидера и ушли в изоляцию, к чему европейцы не были готовы. Китай же постепенно и неудержимо наращивает своё влияние, пишет автор: «Того, кто называет себя Срединной империей, волнует не только экономическое благополучие: у него есть полномасштабные притязания на власть, чему Новый шёлковый путь служит экономическим и финансовым доказательством».

«Россия же при Владимире Путине всё ещё разбирает обломки империи, но вновь пытается вернуться в мировую политику», — отмечает Штюрмер. «Вновь возникла необходимость в более масштабном устрашении с помощью НАТО. Но дрожащих фанфар будет недостаточно».

Восстановить стратегическое равновесие мешают не только сами мировые державы, но и развитие цифровых технологий, с помощью которых можно атаковать скрытно, а также разработка новых видов вооружения и милитаризация космоса. Страх взаимного уничтожения, принуждающий страны к миру, рассеивается, считает Die Welt.

К тому же в ядерный клуб вступают менее крупные игроки. Сначала — Индия и Пакистан, теперь — Северная Корея и Иран. Миру грозит «ядерная анархия», предостерегает Штюрмер. По его мнению, модель 60-ых годов, когда контроль за вооружением осуществляли США, Россия, Великобритания и Франция, уже не отражает истинного соотношения сил в мире, не говоря о том, чтобы повлиять на него. 



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