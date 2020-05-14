Политика: Арктический форпост РФ создадут из региона-матрешки

14.05.2020, 0:08, Новости дня

В РФ вскоре может стать одним на один регион меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержит на референдуме население, то в РФ появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который к тому же автоматически станет главным военным форпостом страны в Арктике.

В среду в Нарьян-Маре врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Одна из ключевых задач, согласно меморандуму, – «создание мощного форпоста Российской Федерации в Арктике, способного решить стратегические задачи по созданию центра экономического развития арктических и северных территорий страны».

Другими целями создания названы «ускорение социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также повышение уровня жизни населения обоих регионов». Меморандум, в том числе, закрепляет за жителями НАО нынешние льготы и экономические гарантии (знаменитые «северные надбавки и других привилегии).

Как известно, богатый нефтью и газом НАО до недавних пор слыл регионом-донором, однако снижение цен на «черное золото», как признался на церемонии Бездудный, нанесли по бюджету автономного округа мощный удар. Сейчас почти половина доходов выпадает, поскольку бюджет был рассчитан из цены на нефть в 57 долларов за бочку, посетовал врио губернатора. Но нынешние цены – в два раза ниже. При этом власти обязаны выплачивать многочисленные субсидии, надбавки, но к 1 июля у региональных властей, признал Бездудный, деньги на эти цели закончатся. «В этих условиях надо искать какой-то выход, мы с вами фактически стоим на краю пропасти», – отметил Бездудный причины, по которым он решил пойти на слияние с соседней областью.

«К сожалению, если взять два наших субъекта, каждый из них, по-своему являясь и арктическим, и перспективным, тем не менее будет всегда по одиночке проигрывать глобальную «войну» или конкуренцию за те ресурсы, которые сегодня будут выделяться», – добавил, в свою очередь, Цыбульский. Объединив усилия, по его словам, регионы смогут получить новые возможности для развития, привлечь крупные инвестиции – и государственные, и частные.

Координировать работу по подготовке объединения будет теперь комиссия, сопредседателями которой станут Цыбульский и Бездудный, сообщил ТАСС. Она же займется сбором общественных предложений по поводу слияния, а окончательное решение примут жители двух регионов на референдуме.

Региональные референдумы могут состояться в Единый день голосования 13 сентября, не исключила секретарь ЦИКа Майя Гришина.

«Основная идея и логика объединения заключается в том, чтобы объединить негустонаселенный, но достаточно богатый Ненецкий автономный округ, и гораздо более многочисленную, но менее бюджетно обеспеченную Архангельскую область», – сказал газете ВЗГЛЯД президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его мнению, объединение позволит убрать лишние бюрократические цепочки и выровнять бюджетное обеспечение на душу населения.

«Объединение усилий богатого и бедного регионов – это более интересная ситуация для федерального центра»,

– добавляет директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов. По его мнению, после объединения можно будет говорить о появлении сильного игрока, нового мега-региона с обширной арктической зоной.

«За неформальный статус столицы русского Севера борются сразу несколько городов, среди которых Салехард и Мурманск. В этой связи Архангельск может повысить свою роль, как центр продвижения российских интересов в арктическую зону. Этому может способствовать, в частности, увеличение мощности архангельского морского порта как транспортного логистического центра. Формирование большей системы управления на протяжении Севморпути создаст дополнительный импульс для повышения престижа Архангельска», – прогнозирует Климанов в интервью газете ВЗГЛЯД.

Директор Института Внешэкономбанка Юлия Зворыкина тоже считает, что объединение регионов приблизит срок реализациии федеральных проектов в регионе, – например, «Белкомур» (строительство железной дороги Архангельск – Сыктывкар – Соликамск). Кроме того, совместными усилиями двух регионов можно быстрее развивать внутренний водный транспорт на северных реках в арктической зоне.

Как укрупнялись российские провинции

О предстоящем объединении двух регионов говорилось давно. Так, в начале апреля вполне определенно его предсказывал депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин. По его предположению, во главе объединенного региона станет Цыбульский, который в те дни как раз сменил пост главы НАО на должность врио губернатора Архангельской области.

О необходимости объединения многих российских регионов ради экономической целесообразности эксперты говорили давно. Правда, до реального слияния пока дело доходило только в случае регионов, построенных по принципу матрешки: округ – одновременно и самостоятельный субъект Федерации, и часть соседней области.

Предстоящее объединение станет первым в РФ с 2008 года. После этого в РФ останутся только два региона, которые входят в состав других – Югра и Ямал в Тюменской области. Представляющий в Госдуме Тюменскую область депутат Павел Дорохин (КПРФ) предположил, что ХМАО и ЯНАО будут объединены уже в следующем году в некую «Большую Тюменскую область».

Политолог Алексей Мартынов объясняет слияние Архангельской области и Ненецкой необходимостью эффекта синергии, объединения ресурсов и возможностей с целью «принципиально, кратно увеличить динамику социально-экономического развития нового региона».

Мартынов добавил, что интригой остается лишь название нового региона. «Этот вопрос тоже имеет смысл выносить на предстоящий референдум. Для жителей объединяющихся регионов это имеет важное значение.

«Объединение в большой регион активно поддерживается малыми народами, которые сильно представлены в НАО. Ненцы видят в этом объединении для себя расширение экономических возможностей и культурных связей, сохранение традиционного образа жизни», – подчеркнул эксперт в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

В свою очередь, экономист Климанов уверен, что после объединения регион в любом случае окажется в фокусе внимания у федерального центра и крупных бизнес-структур, «поскольку это перспективный регион добычи нефти и газа». Речь идет о добыче не только на шельфе, но и о продолжении разведки нефти, – к примеру, в бассейне реки Мезень.

Эксперт полагает, что объединение позволит не только перестроить экономику в условиях тяжелого кризиса, но и открыть новые производственные направления, в том числе снизив зависимость НАО от «нефтяной иглы». В регионе помимо разработки месторождений может, по его словам, теперь активнее развиваться лесодобыча. «Арктическая зона в целом и Северный морской путь в частности становятся одним из государственных приоритетов. Здесь важны не столько экономические и социальные вопросы, сколько геополитические», – подчеркнул эксперт.

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