Зеленский сменил глав СБУ в трех областях

14.05.2020, 0:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей трех региональных управлений Службы безопасности Украины. Соответствующие указы он подписал 13 мая.

Так, президент уволил с должности начальника СБУ Житомирской области Олега Головаша, который возглавлял структуру с 19 августа 2019 года.

Следующим указом глава государства отправил в отставку главу СБУ Киевской области Сергея Болдыря, который занимал этот пост с 27 августа 2019 года. На место Болдыря Зеленский назначил Головаша.

Новым руководителем управления СБУ в Житомирской области стал Сергей Лысак.

Виталия Харченко, который возглавлял управление СБУ в Одесской области с 23 сентября 2019 года, Зеленский уволил. Управлением, согласно указу президента, будет руководить Виктор Доровский.