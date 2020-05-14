Зеленский сменил глав СБУ в трех областях
14.05.2020, 0:05, Новости дня
Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей трех региональных управлений Службы безопасности Украины. Соответствующие указы он подписал 13 мая.
Так, президент уволил с должности начальника СБУ Житомирской области Олега Головаша, который возглавлял структуру с 19 августа 2019 года.
Следующим указом глава государства отправил в отставку главу СБУ Киевской области Сергея Болдыря, который занимал этот пост с 27 августа 2019 года. На место Болдыря Зеленский назначил Головаша.
Новым руководителем управления СБУ в Житомирской области стал Сергей Лысак.
Виталия Харченко, который возглавлял управление СБУ в Одесской области с 23 сентября 2019 года, Зеленский уволил. Управлением, согласно указу президента, будет руководить Виктор Доровский.
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