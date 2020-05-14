 

Зеленский сменил глав СБУ в трех областях

14.05.2020, 0:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей трех региональных управлений Службы безопасности Украины. Соответствующие указы он подписал 13 мая. 

Так, президент уволил с должности начальника СБУ Житомирской области Олега Головаша, который возглавлял структуру с 19 августа 2019 года.

Следующим указом глава государства отправил в отставку главу СБУ Киевской области Сергея Болдыря, который занимал этот пост с 27 августа 2019 года. На место Болдыря Зеленский назначил Головаша. 

Новым руководителем управления СБУ в Житомирской области стал Сергей Лысак.

Виталия Харченко, который возглавлял управление СБУ в Одесской области с 23 сентября 2019 года, Зеленский уволил. Управлением, согласно указу президента, будет руководить Виктор Доровский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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