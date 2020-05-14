Рада приняла “антиколомойский” закон, в Украине ослабляют карантин. Главное за день

14.05.2020, 0:05, Новости дня

270 голосов против Коломойского

На внеочередном заседании Верховной Рады принят законопроект, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам. “Антиколомойский” закон поддержали 270 нардепов. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что без принятия документа дальнейшее сотрудничество с МВФ было бы невозможным.

Европейская комиссия заявила, что Украина, приняв этот закон, выполнила все условия, необходимые для выделения последнего транша четвертой программы макроэкономической помощи в размере €500 млн.

Продлят запрет российских соцсетей

СНБО передал в Офис президента Украины проект указа главы государства о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности Mail.Ru, “ВКонтакте” и “Одноклассники”.

Слив данных

ГБР начало расследование по факту утечки персональных данных украинцев, которые появились в анонимном Telegram-боте. К сливу могут быть причастны чиновники МВД и Госмиграционной службы.

Смягчают ограничения

Кабинет Министров Украины разрешил передвижение граждан группами до восьми человек (вместо двух, как раньше); за столиками летних кафе теперь могут находиться четверо, а не двое граждан.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если не будет роста количества инфицированных коронавирусом, на следующей неделе ограничительные меры могут снова ослабить.

Кличко хочет метро

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету Министров с просьбой разрешить работу Киевского метрополитена в обычном режиме с 25 мая.

Фирсова уже уволили…

Правительство уволило врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова, который занимал эту должность полгода. Он заявил, что его уволили без объяснений.

…Витренко – собираются

Исполнительный директор НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко сообщил, что его предупредили о сокращении должности. Это означает, что через два месяца он будет уволен.