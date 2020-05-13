 

Военный эксперт Леонков предупредил о возможности силовой атаки со спутников Space X

13.05.2020, 23:53, Разное

Недавно военный эксперт Алексей Леонков в интервью одному из отечественных изданий предостерег о возможности силовой атаки со стороны США. Источником агрессии, по словам специалиста, может стать компания Space X, работающая в космической отрасли.
Эксперт журнала “Арсенал Отечества” заявил, что сеть космических аппаратов системы Starlink, принадлежащая американской компании Space X, вполне вероятно, работает в интересах Пентагона и представляет угрозу в части “функционального и силового поражения” для других спутниковых радиоэлектронных систем. По словам Алексея Леонкова, опасная ситуация способна реализоваться довольно внезапным образом: будущие 12 тысяч спутников Starlink, предназначенные изначально для обеспечения доступа к интернету, могут начать работать в качестве 48 тысяч радаров, оборудованных активными фазированными антенными решетками.

Такой инцидент способен лишить работоспособности подавляющее большинство национальных спутниковых систем связи и ретрансляции. И в этом случае, как предполагает Леонков, “все информационные коммуникации окажутся только в одних руках – американских”. Об этом пишет издание Lenta.ru.



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