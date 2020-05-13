Против протестующих в Черногории полиция применила светошумовые гранаты

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13.05.2020, 23:48, Новости дня

Полиция Черногории применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих, требовавших в городе Никшиче освободить задержанного накануне епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, сообщил портал «Виести».

По данным ресурса, в центре города начались стычки между полицией и участниками протестной акции. В сторону правоохранителей летели камни, полиция применяла светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержано большое число участников акции, в том числе журналист сербского издания «Вечерне новости» Велиша Кадич, передает ТАСС.

Ранее полиция применила слезоточивый газ для разгона акций вблизи города Беране и в городе Плевля, где пострадал семилетний ребенок.

В ночь на среду полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия. По мнению Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ), задержание священников представляет собой продолжение борьбы черногорской власти с канонической православной церковью под прикрытием борьбы с коронавирусом и является ударом по православию в целом.

Напомним, правящий в Черногории режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, а именно добиться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. Акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. В ходе протестов произошли столкновения между силовиками и демонстрантами.

РПЦ указала на единый замысел в действиях раскольников в Черногории и на Украине.

Также стало известно, что в Косово собираются повторить действия Черногории по отъему собственности Сербской православной церкви.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже.



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