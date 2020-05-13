Мнение: Письмо: “Банально забеременела”

13.05.2020, 23:45, Разное

Показать крепко прибитую корону?

У большинства авторов короны шатаются, но если человек во чтобы то ни стало хочет считать себя грандиозным, он прибивает корону к голове.

И тогда ее даже не оторвешь. Заколочено как гроб.

sibeirina

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Недавно был пост про аборт, и там девушка сказала: “Я сразу же решила ему рассказать”. А вот я решила наоборот, и сейчас не знаю, как быть дальше.

(Все письмо автор будет доказывать, что она не такая как другие девушки, а намного-намного круче)

Мы с А. познакомились несколько лет назад у одногруппницы на дне ее рождения, они близкие друзья со школы. Выпили, и всей компанией на этой почве очень сблизились, а ночевали по трое или четверо на одном спальном месте. Помню, проговорили с И. до утра, не замолкая, лежа через подругу друг от друга – я очень боялась оказаться рядом с ним. Классическая девственница. После этого мы несколько месяцев никак не общались, а потом он вдруг позвонил и позвал на сабантуйчик в честь 1 сентября с моими (!) одногруппниками.

Я тогда обалдела и почему-то обиделась на всех подряд, что они договорились встретиться, а меня позвал какой-то хрен с горы. Никуда не поехала. Вечером приехал он и предложил встречаться. Я очень сильно смеялась, потому что это был какой-то сюр.

(Оцените размер ее трона. Разгневалась, что ее позвал парень, а не одногруппники. Хотя одногруппникам она просто не сдалась, вот и не звали. Парня назвала хером с горы, хотя ночь с ним проболтала целую. Очень боялась утратить девственность, но при этом очень сильно смеялась, когда он предложил встречаться. Вот с такого трона если упасть, костей не сосчитать)

А сегодня мы уже как два года вместе, и я сама не понимаю, как так получилось. Его ОЗ выше в сто тысяч раз, девушек его бывших одногруппница показывала – все такие красивые, что дух захватывает. И я: только заканчиваю институт, живу в общаге, чьих-либо удуший от моей внешности не встречала.

(Понятно какой ведущий баг? В сто тысяч раз он круче, но она всех его красавиц обошла, а от ее внешности не бывает удуший ни у кого, максимум – гипоксия)

До него у меня никого не было, я даже не целовалась ни разу. Влюбилась, как дурочка. Учитывая вводные, мне дико повезло, что есть ваш блог, иначе давно бы прилипла.

(Выскочки всегда стараются подкупить меня своими комплиментами, думая, что от таких как они – это дорого стоит, не представляют себе, как они выглядят в моих глазах)

Много раз ругались, как сейчас понимаю, из-за разницы в ОЗ. И. звал меня отдыхать, а я отказывалась: денег лишних не было, а за его счет ездить – стыдно. Ему объясняла это практикой по учебе и в принципе так оно и было, я много сил вкладываю в учебу, мне нравится то, чем я занимаюсь.

(Автор думает, что может быть такая проблема. Фантазерка. Два года встречается с парнем, чья ОЗ в сто тысяч раз выше, но ни разу не ездила и не угощалась за его счет. Как думаете, как дела в реальности обстоят?)

Он из-за этого расстраивался: привык отдыхать уж никак не на местных озерах. Я говорила, что он-то может ездить, с друзьями, например (та одногруппница с парнем часто ездят), я же никак его не держу.

Он один раз так и сделал, а в следующие разы говорил, что хочет со мной. Познакомила его с друзьями, часто выбираемся на природу с палатками. Оказалось, что он вовсе не золотой мальчик: переносит и дым костра вместо кальяна, и комаров вместо песка Тайланда.

(Вот так она представляет мажоров. Кальяны, Тайланд. И фантазирует, как могла бы научить такого ходить в поход)

Ругались, что жить вместе отказываюсь. У него своя студия отдельно от родителей, проводим там свободные от работы и учебы дни, но большую часть времени живу в общаге. Так чувствую себя более устойчиво. Однажды со мной пыталась на эту тему поговорить его мама, мол, ей было бы спокойнее, чтобы я за ним приглядела. Но я и так “гляжу”: готовлю, убираюсь, стараюсь дарить подарки, к уровню которых он привык. В сексе соглашаюсь на все. Он вообще умеет завести так, что загорится и камень, и я глазом не успела моргнуть, как развратилась.

(Классическая девственица глазом не успела моргнуть как развратилась. Но это потому что он умеет завести так, что загорится и камень. Уж автор-то то знавала мужиков, есть с кем сравнивать. Да и женщин пробовала, знает, как выглядит камень. Выскочки-Училки – это самые смешные люди)

Весь карантин провели у него. Наверное, так должен выглядеть идеальный медовый месяц: секс, стрелялки по сети в кс, готовка в две руки, его зажмуренные от удовольствия глаза, когда он ест любимые домашние тортики или пиццу… Пришло осознание, что люблю его, что он – семья. Я не знаю, могло ли так быть, что такими мыслями я все притянула, но неделю назад я узнала, что банально забеременела.

(Классическая девственница развратилась и банально забеременела)

Как мне стало страшно, мамочки. Что у меня нет ни квартиры, ни машины. На маму с папой взвешивать новое чадо, когда они только-только отправили учиться брата? Был такой раздрай внутри, но я даже не подумала сказать И.. Решила, что сделаю аборт, ну что я смогу сейчас ребенку дать? Да и как в этом карантине можно без нервов спокойно выносить его… Оправдания это все, конечно.

Поговорила об этом с лучшей подругой, а на следующий день И. с каменным лицом пришел домой и проорал, что мы расписываемся и ни на какой аборт я не иду. Что, может, хоть теперь я перестану его отталкивать.

(Измучила парня своим холодом, довела его. О, жестокая железная леди)

Я сказала, что не хотела так. Чтобы из-за залета выходить замуж. Он спросил:

– Значит, по залету? Не по любви?

А я даже ответить не смогла ему… И. психанул, послал меня и ушел.

Дозвонилась до его друга – сказал, что пьют. Дозвонилась до подруги – сказала, что я ей потом спасибо скажу.

В общагу сейчас попасть проблема, так что уехала в родной город к родителям. Созванивались. Все два разговора были скомканными и по моей инициативе, он не звонил. Извинялся, что накричал, я сказала, что люблю его и мне жаль, что я расстроила его. Темы ребенка и свадьбы он не поднимал…

(Довела Стесняшу, он теперь ушел в себя и не скоро оттуда выйдет)

Я понимаю, что сейчас сама должна сделать шаг. ШАГ. Но я просто не понимаю, что делать дальше: хочу за него замуж, но боюсь. Я думала, перестану так переживать из-за своей несамостоятельности, когда немного встану на ноги после учебы. И вот, беременность. Когда меня уже пригласили на работу в августе.

(Автор мучается, что придется выйти замуж. Хотя парень больше эту тему не поднимает и вообще затаился в надежде, что все разрулится без него)

Что со мной не так? Разве не должна я прыгать до потолка оттого, что у меня ребенок от человека, которого люблю я и который любит меня? Даже сделала еще несколько теcтов, но все положительные.

(Видите, насколько она себя считает лучше других женщин? Ей кажется, что любая прыгала бы до потолка, но не она. Хотя от чего тут прыгать? Парень ее замуж никогда не звал и, даже когда забеременела, сделал предложение в какой-то грубой форме, тут же сделал вид, что обиделся, и сбежал. То есть она сама понимает, что жениться он не рвется, но создает видимость, что это очень зеленый виноград, а она Неуловимый Джо, которого никто не может поймать)

Так легко попросить прощения и сказать, что, конечно, я согласна на все. Но я не хочу… так. Да и нужно ли ему это теперь? Понимаю, что очень сильно обидела его, что не доверилась ему.

(Да, мужчины такие хлипкие. Всегда обижаются чуть что. Всегда предлагают поездку на словах и если им отказывают из вежливости, больше не предлагают. А когда предлагают беременной девушке расписаться, то на любое ее сомнение в их чувствах смертельно обижаются. Видите, что большая корона не выживает, если не надевать на партнера много колпачков?)

Но не знаю, как донести до него, что для меня вопрос финансов никогда не стоял так легко, как для него – он вообще не видит проблемы в том, чтобы все это решал он. Но я уверена: это он пока так думает.

(Никак ему не объяснишь, что у нее нет денег, он об этом вообще не в курсе, хотя встречается с ней два года. Видите, где автор врет в этой истории?)

Уважаемая Эволюция, как же быть?