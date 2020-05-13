Тихая революция

13.05.2020, 23:32, Разное

На цифровую слежку интернет отвечает децентрализованным VPN.

В магазинах Google и AppStore появилось новое приложение — Tachyon VPN. Чуть ранее была выпущена альфа-версия этого бесплатного VPN для MacOS, в ближайшее время выйдет версия под Windows.

Иллюстрация: Петр Саруханов — «Новая»

«Ничего себе инфоповод для статьи в федеральной прессе! Да еще с «революцией» в заголовке!» — опешит читатель и окажется неправ. Потому что Tachyon — это не очередной сервис для безопасной и анонимной работы в сети, а первый VPN в истории, работающий на блокчейне и готовый для использования рядовым пользователем.

В Tachyon нет централизованных серверов, которые кто-то может заблокировать, поскольку обмен информацией осуществляется в одноранговой сети напрямую между участниками. Каждый из таких участников и выступает в роли сервера. Весь трафик в Tachyon кодирован сквозным шифрованием, а отследить его невозможно, поскольку заранее зашифрованные данные перемещаются по интернету с помощью симулированных обычных протоколов (HTTP и TLS), никак не выделяясь из окружающего потока данных. Наконец,

Tachyon VPN невозможно ни закрыть, ни запретить, ни наказать,

потому что у этого сервиса нет начальства, протокол открыт, а управление блокчейном и сетью осуществляется через традиционную для криптоиндустрии структуру — DAO, децентрализованную автономную организацию, в которой все решения принимаются общим одноуровневым голосованием анонимных участников сети.

Главное, на мой взгляд, достоинство Tachyon VPN — предельная простота в использовании: скачиваете приложение в магазине Google или Apple, запускаете — и видите на экране одну-единственную кнопку: Включить/Выключить. Нажимаете, и через секунду вся ваша коммуникация скрыта от посторонних глаз.

При этом вы знаете, что никто не заставит вашего провайдера услуг VPN где-то регистрироваться и какой-то информацией делиться. Не потому, что ваш провайдер такой принципиальный и стойкий, а потому, что заставлять некого: штаб-квартиры нет, руководителя имярек нет, юридического лица тоже нет. Остается разве что стращать каждого рядового пользователя сети Tachyon. Но и это бесполезно, потому что сами пользователи не знают ничего, кроме собственного трафика.

Чем больше я смотрю на развитие событий в мире, тем сильнее поддаюсь восхищению: до чего же складно и размеренно происходит поступательное движение к новой глобальной парадигме существования человечества от старой! Имя новой парадигмы — E Unibus Pluram («Из одного — многие»). Эту фразу я заимствовал из эссе американского писателя Дэвида Фостера Уоллеса, который, в свою очередь, вывернул наизнанку крылатое выражение Цицерона E Pluribus Unum («Из многого — единое»), украшающее герб Соединенных Штатов.

Переход к новой парадигме мы наблюдаем повсеместно:

вместо централизованного интернета уже есть Web 3.0, в котором информация хранится распределенно в зашифрованном виде на компьютерах рядовых пользователей мировой Сети (Blockstack, Filecoin, Graphite Docs и др.);

вместо иерархической системы DNS, основанной на разрешающих серверах и контролируемой горсткой американских компаний, а заодно и вместо национальных реплик этой уязвимой структуры запущены сервисы доменных имен, реализованные в децентрализованных блокчейнах (Ethereum Naming Service, Handshake, Unstoppable Domains и др.);

вместо тоталитарных социальных сетей созданы и запущены альтернативные децентрализованные блокчейн-площадки: функционал Facebook реализован в Minds, вместо Reddit и Twitter есть Hive, Golos, Steem и Commun, вместо Instagram есть All.me, вместо LinkedIn есть Indorse;

вместо фиатных денег с безграничной инфляционной эмиссией, контролируемой центробанками государств, существует множество криптовалют, предоставляющих широкий спектр функционала — от сбережения стоимости (Bitcoin) до полной анонимности (Monero, Zcash, Beam и др.);

вместо банковского оценочно-разрешительного кредитования созданы десятки сервисов DeFI (децентрализованного финансирования), где каждый пользователь может сам взять либо предоставить кредит, не спрашивая ни у кого разрешения, поскольку исполнение обязательств сторон бесстрастно контролируется не юридическими структурами, а математически выверенными смарт-контрактами (Maker, Compund, Aave, dYdX, bZx, Sablier, Dharma, Fulcrum и др.).

В этой картине недоставало последнего звена — того самого переходного вида, в дарвиновском смысле слова, без которого невозможно рождение нового качества. Таким звеном и стал Tachyon VPN, соединивший инфраструктуру традиционного интернета с новыми технологиями полной децентрализации человеческих отношений.

За два месяца тестирования Tachyon VPN количество его пользователей превысило 150 тысяч. Успех совершенно феноменальный для блокчейн-продуктов, которые с великим трудом пробиваются к массовому потребителю.

Сдержанность обывателя понять несложно. Во-первых, он обжегся на нескончаемом потоке афер, запущенных под видом ICO в 2016–2018 годах. Львиная доля этих афер пришлась на Россию, страны бывшего СНГ, Восточную Европу и Азию, что объясняется бедностью населения. Когда нет сбережений, особо нечего и терять, поэтому наши люди готовы зарывать монетки на первом попавшемся Поле Чудес, обещающем быстрое обогащение.

Во-вторых, государственные СМИ во всем мире настойчиво формируют негативное отношение к криптотехнологиям, создавая в обществе ложные коннотации криптовалют с терроризмом, педофилией, наркоторговлей и международными криминальными группами. Все это, разумеется, чушь несусветная,

поскольку доля криптовалют в нелегальном торговом обороте не превышает 1%,

однако эффект доверия государственным СМИ действует безотказно: спросите на улице 10 человек подряд о биткоине, и 9 ответят, что это афера или криминал.

В-третьих, блокчейн-технологии сложны для массового восприятия. На самом деле сегодня сложно все, что нас окружает, — от автомобиля до интернета. Однако и автомобиль, и интернет давно достигли предельного уровня адаптации под рядового обывателя: для достижения желаемого результата достаточно нажать кнопку.

До самого последнего времени блокчейн-технологии находились на таком же уровне, что и интернет в начале 90-х годов. Помнится, свое первое подключение к мировой Сети я настраивал на Windows for Workgroups 3.11 больше суток: сначала читал в компьютерных журналах об информационных досках (BBS), на которых можно найти Winsock API от сторонних разработчиков Chameleon и Trumpet (Winsock — это специальный фреймворк для работы с протоколом TCP/IP, который был встроен в ОС впервые только в Windows 95), потом часами настраивал дюжину параметров, потом по отдельности конфигурировал приложения для работы с почтой, конференциями новостей и серверами FTP.

Это было ужасно, и интернетом пользовались единицы. Также ужасно обстояли еще вчера дела и с блокчейн-продуктами, настроить которые могли лишь специалисты.

Сегодня мы становимся свидетелями последнего, решающего шага: перевода сложных блокчейн-технологий на язык «одной кнопки». Чтобы получить или передать деньги в кредит под гарантию беспристрастного смарт-контракта, достаточно установить приложение на мобильном телефоне и ткнуть пальцем в кнопку на экране. Чтобы воспользоваться VPN на блокчейне, также не нужно ничего настраивать: тап! — и все заработало.

Предвижу возражение: альтернативы социальных сетей, реализованных на блокчейне, существуют относительно давно, однако о какой-либо конкуренции с Facebook и ВКонтакте говорить не приходится. Загляните на досуге на minds.com — высокотехнологичную социальную сеть № 1 на блокчейне: чистой воды Зомбиленд, где слоняются без дела два с половиной пользователя! При этом все на minds.com интуитивно, все привычно и знакомо, а единственное отличие от Facebook — в том, что нет Цукерберга или другого начальника, который бы мог вас забанить за то, что вы что-то неправильное сказали (в его, цукерберговском, представлении о правоте и неправоте).

В самом деле, альтернативные социальные сети пусты, однако виною тому отнюдь не блокчейн-технологии, а сама идея социальной сети, которая вдохновляется лишь массовостью тусилища: чем больше народа сбилось на площадке, тем эта площадка привлекательнее.

Социально активная публика непременно перейдет на децентрализованные сети, однако сделает это в последнюю очередь, только после того, как альтернативные технологии основательно потеснят традиционные сервисы интернета в силу своих объективных преимуществ.

Совсем иначе обстоят дела с VPN. Здесь внедрение блокчейн-технологий ожидалось уже давно и с большим нетерпением.

Интерес общества к защите коммуникаций в интернете проявляется повсеместно, хотя и распределен неравномерно в геополитическом отношении. Скажем, в странах западной цивилизации VPN регулярно применяет от 4% (в Австралии) до 6% (в Германии) пользователей интернета.

Иначе обстоят дела в странах Третьего мира: в Индии и Турции — 18%, в Китае — 20%, в Таиланде и РФ — около 24%.

Только вдумайтесь в эту цифру: ЧЕТВЕРТЬ рядовых пользователей сети, которых компьютерные гики привыкли считать ламерами, замечательно справляются с такой замысловатой технологией, как VPN.

Главная заслуга в популяризации VPN в нашем отечестве, без сомнения, принадлежит Роскомнадзору. Последняя волна народного интереса к этому ранее неведомому сервису случилась после того, как РКН удачно поборолся в 2018 году с Telegram. Справедливости ради нужно сказать, что массовую популярность VPN обеспечил все-таки не мессенджер, а пиратский видеоконтент и торрент-трекеры, которые, впрочем, также блокирует Роскомнадзор, поэтому лавры за популяризацию технологии все равно остаются у этого органа.

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Иными словами, популярность Tachyon предопределилась востребованностью на рынке самого сервиса анонимизации трафика. Тем не менее важную роль сыграла и блокчейн-технология, делающая невозможным давление на компанию, предоставляющую услуги VPN.

У соотечественников есть замечательный прецедент: в марте прошлого года Роскомнадзор разослал письма десяти крупнейшим VPN-провайдерам с требованием подключиться к государственной информационной системе (ФГИС). Девять из них ожидаемо отказались (все, кроме Kaspersky Secure Connection, что тоже было ожидаемо), убрали свои серверы с территории РФ и спокойно продолжили предоставление услуг.

Рискну, однако, предположить, что подобная реакция случилась лишь потому, что мнение Роскомнадзора никого за пределами РФ не интересует, тем более — не пугает.

Представьте себе, что аналогичное требование выдвинул бы американский собрат Роскомнадзора по борьбе за чистоту политических нравов — Агентство национальной безопасности США. Кто-то считает, что ответ NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish и VPN Unlimited был бы таким же, что и в случае с российским ведомством?

Всем, кто сохраняет геополитические иллюзии, предлагаю вспомнить о судьбе продуктов Facebook (Libra) и Telegram (TON), связанных с криптотехнологиями: и тот и другой прищелкнули как клопа еще до появления на свет.

Прелесть и надежда VPN, основанного на блокчейн-технологии, как раз в том и состоит, что там некого прищелкивать и жучить — ни физически (захват серверного оборудования), ни юридически (объявление вне закона на территории национальных юрисдикций).

Больше всего, однако, мне бы хотелось поздравить всех нас не просто с наступлением цифровой революции, а с революцией нового типа. Ее новизна кроется в морально-этическом великолепии: впервые в истории революция проходит бескровно! Не потому, что людские нравы стали менее кровожадными, а потому, что исчезли объекты и субъекты для подавления. Воистину — E Unibus Pluram!

Сергей Голубицкий

журналист, автор проектов minoa.biz и vcollege.biz