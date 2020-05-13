Команда ученых продемонстрировала прототип квантового радара

13.05.2020, 23:23, Новости дня

Международная группа ученых предложила новый вариант использования квантовой запутанности.

Специалисты продемонстрировали прототип «микроволнового квантового радара» под названием Microwave Quantum Radar, который основан на парадоксе спутанных частиц. Суть системы в том, что она использует пару микроволновых фотонов, запутывает их, а один из них отправляет в сторону детектируемого объекта. Фиксация момента происходит тогда, когда сигнальный фотон отражается от цели, теряется спутанность, а состояние опорной частицы меняется.

Ученые уже успели продемонстрировать действующий прототип системы и определили с его помощью слабо отражающий радиоволны объект.