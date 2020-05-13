 

Власти Японии планируют следить за второй волной COVID-19 с помощью канализации

13.05.2020, 23:17, Разное

Власти Японии планируют осуществлять контроль над распространением COVID-19, используя тестирование канализации. В стране ведут подготовку ко второй волне заболевания.
Властями префектуры Токио начались исследования для изучения возможности определять признаки распространения COVID-19 по образцам из канализации. Ученые страны совместно с обществом по проблемам водной среды разрабатывают методику, с помощью которой можно будет проводить анализ канализационных стоков на содержание вирусных частиц.

Подобные исследования проводили исследователи из США и Франции. В столице Японии намерены собирать один раз в неделю стоки из очистных сооружений, которые заморозят и будут хранить до момента разработки методов выделения и анализа коронавируса. Исследовательские образцы планируют собирать до окончания чрезвычайного положения, введенного в государстве из-за пандемии.

Ученые из иных стран прежде уже высказывались об эффективности анализа канализационных стоков для определения уровня распространения COVID-19. Подобные данные невозможно собрать, основываясь на тестах, поскольку они проводятся только людям, имеющим явные симптомы.



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