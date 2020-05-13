 

В МИД рассказали, от чего зависят дальнейшие шаги в отношении FT и NYT

13.05.2020, 23:08, Новости дня

Дальнейшие шаги в отношении газет New York Times и Financial Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержения дезинформации о коронавирусе в России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дальше шаги в отношении FT [Financial Times] и NYT [New York Times] будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение», – приводит слова Захаровой ТАСС.

До этого в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ попросили МИД принять меры в отношении FT и NYT в связи с публикацией в этих изданиях дезинформации о ситуации с коронавирусом в РФ – вплоть до лишения аккредитации.

В МИД говорили, что вбросы о «занижении» российскими властями данных о смертности от коронавируса сделаны, чтобы отвлечь внимание аудитории от внутренних проблем в США.

Издания утверждают, что смертность от коронавируса в РФ якобы на 70% превышает официальные данные.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей, в ВОЗ также признали, что в РФ не наблюдается сознательного занижения смертности.



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