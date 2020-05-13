Губернаторы просят Вашингтон о помощи в борьбе с «красно-бело-синей» пандемией

13.05.2020, 22:55, Новости дня

Губернаторы 50 штатов в среду призвали Вашингтон отказаться от партийных предпочтений и оказать помощь городам и штатам, столкнувшимся с экономической катастрофой, в их усилиях по борьбе с «красно-бело-синей» пандемией.

Заявление было направлено сразу после того, как Демократическая партия объявила о вынесении на рассмотрение Палаты представителей законопроекта об оказании экономической помощи штатам, компаниям и налогоплательщикам на сумму более 3 триллионов долларов.

Во вторник двухпартийная Национальная ассоциация губернаторов обратилась к Конгрессу с просьбой предоставить срочную финансовую помощь штатам вне зависимости от их цвета (партийных предпочтений).

Штаты, население которых в большинстве своем поддерживает Республиканскую партию, обозначаются на электоральных картах красным цветом, а штаты, которые традиционно голосуют за демократов – синим.

«Этот кризис связан не с красными или синими штатами, он обрушился не на демократов или республиканцев, он обрушился на американцев», – говорится в заявлении, которое, среди других, подписал председатель ассоциации республиканец Ларри Хоган, губернатор Мэриленда, и его заместитель, демократ Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк.

«Губернаторы рассчитывают на то, что наши лидеры в Вашингтоне соберутся вместе, откажутся от пристрастий и сделают это во имя американского народа», – говорится в обращении.

Предлагаемый демократами законопроект предусматривает оказание помощи штатам и местным органам власти на 1 триллион долларов.

Республиканцы в Конгрессе не хотят торопиться с принятием нового законопроекта, предлагая подождать, чтобы оценить эффект от предыдущих пакетов экономических мер на сумму почти в 3 триллиона долларов, которые были приняты с начала марта.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в среду положительно оценил «быстрые и решительные» меры, принятые властями США для борьбы с кризисом, однако в то же время призвал Вашингтон еще больше увеличить бюджетные расходы.

«Есть ощущение, возрастающее ощущение того, что восстановление может произойти медленнее, чем мы бы того хотели. Но оно произойдет, и это может означать, что нам необходимо сделать больше», – сказал Пауэлл, выступая на видеоконференции, организованной Институтом международной экономики имени Петерсона.

Билл де Блазио , мэр Нью-Йорка, города, наиболее пострадавшего от пандемии, обратился к президенту Дональду Трампу, родившемуся в Нью-Йорке, с просьбой поддержать увеличение финансирования.

«Очевидно, что последнее слово остается прямо сейчас за президентом Соединенных Штатов. И я просто скажу об этом сегодня. Господин президент, мы рассчитываем на Вас. Ваш родной город рассчитывает на Вас, точно так же как города и штаты по всей стране», – заявил де Блазио, выступая на ежедневном пресс-брифинге.