 

Меркель – о причастности РФ к кибератаке на парламент Германии

13.05.2020, 22:55, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду сообщила о появлении «убедительных доказательств» причастности России к кибератаке на парламент Германии в 2015 году, когда, предположительно, были похищены документы из ее кабинета в парламенте.

Как сообщила на прошлой неделе газета Süddeutsche Zeitung, федеральная прокуратура выдала ордер на арест подозреваемого в этом преступлении Дмитрия Бадина, которого также разыскивают власти США. Предполагается, что он связан с ГРУ. В пятницу журнал Der Spiegel написал, что одной из целей атаки в 2015 году были документы Меркель.

Прокуратура эти сообщения не подтверждает, но Меркель, отвечая на вопросы в парламенте в среду, сказала: «У меня сложилось впечатление, что они без особого разбора взяли все, что смогли получить».

«Я могу честно сказать, что это меня расстраивает: с одной стороны, я почти ежедневно работаю над улучшением отношений с Россией, а с другой стороны, когда видишь такие убедительные доказательства того, что российские структуры причастны к подобным действиям, это напряженный момент», – добавила Меркель.

Российские власти отрицают причастность к атаке, называя обвинения Германии безосновательными.

Меркель дала понять, что проводимое в Германии расследование не меняет ее оценки тактик России, указывая на стратегию «гибридной войны, которая включает методики, связанные с кибердеятельностью, дезориентацией и искажением фактов».

Канцлер отметила, что нужно продолжать усилия по улучшению отношений с Россией, однако «это, очевидно, не упрощает их».

Она назвала подобные действия «возмутительными» и подчеркнула, что Германия «всегда оставляет за собой право принять меры, в том числе в отношении России».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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