Астрономы объяснили происхождение галактики в форме буквы X

13.05.2020, 22:53, Разное

Исследователи, представляющие американский центр радиоастрономии NRAO, продемонстрировали изображение галактики PKS 2014-55 в форме буквы X в социальной сети Instagram. Помимо этого, специалисты рассказали о происхождении данного объекта.

По расчетам ученых, вышеназванная галактика находится примерно в 800 миллионах световых годах от Земли. Она была запечатлена посредством телескопа MeerKAT, принадлежащего обсерватории SARAO (Южная Африка). В состав PKS 2014-55 входят сразу две пары “лепестков” из горячих струй электронов, которые выходят из черной дыры сверхмассивного размера. Излучение, испускаемое в этих районах, может быть зафиксировано лишь с помощью радиотелескопов. Вероятно, большая пара – это частицы, удаляющиеся от черной дыры, меньшая – обратные потоки.

Впервые этот объект был найден еще в середине прошлого столетия – галактика PKS 2014-55 входит в состав скопления Abell 3667. Происхождение объекта было определено благодаря изображениям высокого разрешения, подчеркивают специалисты. По предварительным расчетам, размеры галактики в 20 раз превышают показатели Млечного Пути.