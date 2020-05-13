“Шаг к обузданию олигархов в Украине”. Депутат Европарламента прокомментировала принятие банковского закона

13.05.2020, 22:50, Новости дня

Принятие закона о банках является шагом в правильном направлении, чтобы “обуздать влияние олигархов в Украине”, заявила агентству “Интерфакс-Украина” заместитель главы делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина – ЕС, депутат Виола фон Крамон.

“Принятие так называемого “антиколомойского” закона – отличная новость! Были беспрецедентные попытки сопротивления и саботажа со стороны проколомойских законодателей помешать принятию этого закона. К счастью, прогрессивно настроенные законодатели из “Слуги народа” и ряда других партий ставят интересы своей страны выше личных финансов и голосуют за закон”, – отметила она.

Депутат подчеркнула, что это – “правильный шаг в правильном направлении, чтобы обуздать влияние олигархов в Украине и наладить более демократичные политические процессы”.

“Теперь кредит МВФ должен поступить быстро. ЕС также готовит микрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд. Роль президента [Владимира] Зеленского, который присутствовал в Раде на решающих слушаниях, также заслуживает высокой оценки. Надеюсь, что он продолжит демонстрировать свою независимость не только от [бизнесмена Игоря] Коломойского, но и от других олигархов и теневых актеров”, – сказала Крамон.

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

В свою очередь, продолжение сотрудничества с МВФ является обязательным условием для получения финансовой помощи от других международных доноров, в частности Всемирного банка и Евросоюза.