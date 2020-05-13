ФБР официально обвинило китайских хакеров в попытке украсть разработки вакцины против COVID-19

13.05.2020, 22:50, Новости дня

Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) США 13 мая обнародовали официальное предупреждение об угрозе хакерского вмешательства со стороны Китая. Объектом атак названы учреждения, разрабатывающие вакцину и лекарства против COVID-19.

“Сферы здравоохранения, фармацевтики и исследователи, которые работают над мерами по противодействию, должны осознавать, что они являются главными целями, и принять необходимые меры для защиты своих компьютерных систем”, – сказано в предупреждении.

Усилия связанных с властями КНР хакеров нацелены на компрометацию сетей научно-исследовательских организаций США, отмечается в документе. В этой связи ФБР и CISA просят сотрудничать все структуры, которые подозревают вмешательство в их сети.

“Потенциальная кража этой информации ставит под угрозу создание безопасных и эффективных методов лечения”, – отметила пресс-служба ФБР.

Национальный центр по кибербезопасности Великобритании и американское агентство CISA 5 мая заявили о росте числа хакерских атак на организации, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса. Взломщики применяют схему подбора паролей, говорилось в сообщении.

11 мая The New York Times писала, что американскому киберкомандованию могут поручить ответить на попытки китайских хакеров проникнуть в компьютерные сети научных центров, отмечает издание.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.