В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет

13.05.2020, 22:50, Новости дня

Коронавирус может навсегда остаться в человеческой популяции. Такое мнение на брифинге 13 мая высказал исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

“Мы имеем дело с новым вирусом, попавшим в человеческую популяцию, и поэтому очень трудно предсказывать, когда мы одержим верх над ним. […] Этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом, то есть этот вирус может никогда не исчезнуть”, – сказал он.

В качестве примера он привел вирус иммунодефицита человека, который, как и коронавирус попал в человеческую популяцию от животных.

“ВИЧ не исчез, мы смирились с вирусом, нашли методы лечения, методы профилактики… Люди не так напуганы, как раньше… Я не сравниваю эти два заболевания, но, думаю, важно, чтобы мы смотрели на вещи реалистично”, – подчеркнул Райан.

Он добавил, что ВОЗ надеется на открытие “высокоэффективной вакцины, которую можно будет раздать всем, кто в ней нуждается”. В таком случае, отметил Райан, коронавирус удастся победить.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,31 млн человек, умерло 294 тыс., выздоровело 1,52 млн.