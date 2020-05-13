 

Штатам предсказали потерю 32% ВВП по итогам второго квартала

13.05.2020, 22:48, Новости дня

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале может сократиться на 32% в годовом выражении, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на мнение 64 опрошенных экономистов.

В материале отмечается, что журналисты издания опросили 64 экономистов в период с 8 по 12 мая. Они полагают, что в период с апреля по июнь 2020 года снижение ВВП США в среднем составит 32% в годовом выражении, позже он начнет вновь расти, передает ТАСС.

При этом в апреле опрошенные специалисты прогнозировали, что ВВП США во втором квартале сократится на 25% в годовом выражении.

Согласно результатам последнего опроса экономистов, по итогам 2020 года ВВП США может снизиться на 6,6%. По их оценкам, в июне уровень безработицы в Соединенных Штатах может достичь 17%. Опрошенные эксперты прогнозируют, что экономика США начнет восстанавливаться во второй половине 2020 года.

Напомним, в первом квартале 2020 года ВВП США, по предварительным оценкам, упал на 4,8% в годовом выражении. При этом квартальное снижение ВВП США назвали «прелюдией» к основному удару по экономике.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус толкает американскую экономику в пропасть.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / В Москве решили возобновить работу промпредприятий и строительства

06.04 / Россияне в марте бросились скупать акции российских компаний

04.04 / Голикова разъяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

31.03 / Le Monde – во Франции призвали Европу к солидарности в борьбе с последствиями пандемии

29.04 / Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США

03.04 / Google запустил сайт для отслеживания передвижений людей во время карантина в мире

05.04 / В Ужгороде коронавирусной инфекцией заболела семья священнослужителя

05.04 / Папа Франциск призвал свою паству к служению

12.05 / Госдума запретила участвовать в выборах осужденным по 50 нетяжелым статьям, в том числе по “дадинской”

06.04 / Владимир Зеленский: снижение количества заболевших COVID-19 – результат карантина 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска