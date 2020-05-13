Штатам предсказали потерю 32% ВВП по итогам второго квартала

13.05.2020, 22:48, Новости дня

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале может сократиться на 32% в годовом выражении, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на мнение 64 опрошенных экономистов.

В материале отмечается, что журналисты издания опросили 64 экономистов в период с 8 по 12 мая. Они полагают, что в период с апреля по июнь 2020 года снижение ВВП США в среднем составит 32% в годовом выражении, позже он начнет вновь расти, передает ТАСС.

При этом в апреле опрошенные специалисты прогнозировали, что ВВП США во втором квартале сократится на 25% в годовом выражении.

Согласно результатам последнего опроса экономистов, по итогам 2020 года ВВП США может снизиться на 6,6%. По их оценкам, в июне уровень безработицы в Соединенных Штатах может достичь 17%. Опрошенные эксперты прогнозируют, что экономика США начнет восстанавливаться во второй половине 2020 года.

Напомним, в первом квартале 2020 года ВВП США, по предварительным оценкам, упал на 4,8% в годовом выражении. При этом квартальное снижение ВВП США назвали «прелюдией» к основному удару по экономике.

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