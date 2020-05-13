Министр труда и социальной защиты РФ: все деньги на детей будут выплачены в срок

13.05.2020, 22:42, Новости дня

На сегодняшний день все выплаты, которые были предусмотрены в федеральном бюджете, будут выплачены своевременно по тому графику, который был составлен изначально, до наступления ситуации с коронавирусной инфекцией.

Такое заявление сделал в эфире программы "60 минут" министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он отметил, что в марте-апреле граждане получили материнский капитал в увеличенном размере: "А с 15 апреля любой гражданин после регистрации ребенка в органах ЗАГС получает из пенсионного фонда уведомление, что сертификат о материнском капитале ему предоставлен, и он может использовать эти ресурсы".

Министр напомнил, что ранее президент РФ сообщил о необходимости досрочной выплаты в размере половины прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет нуждающимся семьям: "Хочу сказать, что на сегодня уже вся нормативно-правовая база сформирована, обеспечена техническая готовность. И уже в июне месяце граждане, имеющие право на данную выплату, получат в среднем по РФ по 33 тысячи рублей".

По словам Котякова, на сегодняшний день граждане, имеющие в составе семьи детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеют права на предоставление им ежемесячной выплаты в апреле, мае и июне в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Эта выплата назначается вне зависимости от нуждаемости и от уровня доходов. Причем прием заявлений на получение этих выплат будет осуществляться до 1 октября 2020 года.

Кроме того, запущен прием документов о дополнительной выплате для всех семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 16 лет. Вне зависимости от доходов семьи с 1 июня граждане смогут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Заявления можно формировать до 1 октября текущего года на портале Госуслуг либо обратиться в отделение Пенсионного фонда.

Что же касается безработицы, то на сегодняшний день, по данным министерства труда, цифра достигла 1 миллиона 400 тысяч человек.

Однако Антон Котяков не считает ситуацию угрожающей на данном этапе: "Мы старались сформировать удобный сервис для наших граждан в целях получения государственных пособий по безработице. На портале "Работа в России" граждане могут дистанционно заполнить свое резюме для дальнейшего поиска работы".

Как отметил министр, в марте был пересмотрен максимальный размер назначаемого пособия. Если раньше оно было ограничено 8 тысячами, то сейчас — 12 тысяч 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда. Это касается всех граждан, которые потеряли работу после 1 марта и встали на учет в Центр занятости. То есть, на период трех месяцев (апрель, май, июнь) эти граждане имеют право на назначение им максимального размера пособия.

"Если же гражданин потерял работу и в составе его семьи есть несовершеннолетние дети, то сейчас по законодательству ему предусмотрено увеличение размера пособия на 3 тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка", — резюмировал Котяков.

Предложенный президентом Владимиром Путиным 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики разработан при участии правительства. Этот пакет стал самым большим и по финансовым средствам, которые выделяют на его осуществление, и по охвату людей, для которых он предназначен. Среди новых мер, в частности, значатся поддержка семей, малых и средних предприятий, индивидуального предпринимательства, самозанятых граждан и потерявших работу.