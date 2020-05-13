Мария Шарапова: теперь понимаю, что вовремя завершила карьеру

13.05.2020, 22:42, Новости дня

Российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о коронавирусной инфекции COVID-19, из-за угрозы распространения которой в мире на неопределенный срок приостановлены спортивные мероприятия.

"Теперь я понимаю, что очень вовремя завершила карьеру, – приводит слова Шараповой Sports.Ru. – Иначе сейчас бы сидела и думала, когда буду тренироваться и зачем вообще это нужно. В спорте сейчас очень много знаков вопроса".

Мария объявила о завершении карьеры в конце февраля. 33-летняя спортсменка приняла такое решение из-за постоянных травм, которые мешали ей вернуться к прежней форме.

Из-за распространения COVID-19 Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) отменили все весенние турниры до 7 июня, а также перенесли "Ролан Гаррос" на осень.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 4,4 миллиона человек, из которых 296 тысяч скончались.