В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя

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13.05.2020, 22:42, Новости дня

Руководство МВД "Вичугский" обвиняется в превышении служебных полномочий. По информации следственных органов, в период с 2017 по 2020 год начальник МВД, а также его заместитель при назначении премий требовали от своих подчиненных отдавать им значительную часть средств, угрожая возможными неприятностями по службе, из-за чего сотрудники полиции были вынуждены соглашаться.

По предварительной информации, сумма причиненного ущерба превысила миллион рублей. Руководителей отдела задержали. В ближайшее время им определят меру пресечения. Против обвиняемых уже возбуждено уголовное дело, однако расследование продолжается. Об этом сообщает ГТРК "Ивтелерадио" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Ивановской области.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, глава ведомства распорядился провести по данному факту служебную проверку. Ее проведут сотрудники инспекции по личному составу и подразделения собственной безопасности МВД РФ по региону.

Отметим, что в настоящий момент экс-начальника МВД "Вичугский" уволили из органов внутренних дел. В случае подтверждения виновности второго сотрудника, он также будет уволен со службы по отрицательным мотивам.

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ГТРК "Ивтелерадио"



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