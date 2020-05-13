Личное: Девочка-ракушка

13.05.2020, 22:30, Разное

А вот сравните с классической девственницей Выскочкой в предыдущем письме классическую Попрошайку.

В чем принципиальное отличие?

eanarris

Здравствуйте, Эволюция.

Спасибо Вам за возможность прислать письмо.

Недавно поняла, что у меня фрустрация всех ресурсов. Экзистенциальный кризис как образ жизни.

(При этом жизнь у автора в порядке, но ей маааааало, поэтому она жалуется на фрустрацию)

Сколько себя помню, с самого раннего детства была хмурой. Учителя говорили маме: “девочка-ракушка”. На секунду открылась, потом хлоп – опять закрылась и не открывается. Рапан как он есть. Мои одноклассники лет в 9 писали в сочинениях про свои будущие большие семьи и достижения, а я – “уйду в монастырь” или “буду жить одна со своей кошкой”.

(Все дети как дети, а Попрошайка – самая непритязательная и самая несчастная)

Выросла, в монастырь не ушла и религиозной быть перестала, познакомилась с деструктивно-депрессивной музыкой для фрустрантов и пополнила субкультуру, состоящую в основном из них же. Люблю черный цвет, Шопенгауэра, экзистенциализм и сидеть на природе часами у костра, слушая ночной лес.

Есть работа, родители, муж и сын, есть немного творчества (выражающего всю ту же фрустрацию), но вдохновения к жизни, как и раньше, почти нет.

(Я даже не знаю, почему у Попрошаек всегда все довольно неплохо в ресурсах. Видимо потому, что они никому не доверяют, всех недолюбливают, всех считают врагами, и поэтому понемногу стараются опираться на себя тоже. Но при этом они все время ноют, постоянно доказывают, что способны на большее, что достойны лучшего, что обделены судьбой и обворованы людьми)

Постоянно хочется сбежать в одиночество, уехать в деревню и ни с кем не общаться какое-то время. Наверное, это из-за фокуса, прибитого на себе. Если бы не Ваш блог, я бы никогда и не подумала, что это что-то неправильное, потому что всегда воспринимала такой образ мышления как естественный для себя. Муж тоже во многом такой же, периодически уходит в одиночные походы в лес.

Мы оба работаем в IT, ведем более-менее здоровый образ жизни, нормально питаемся, помогаем родителям, занимаемся домом и сыном. Иногда ездим на тематические концерты и фестивали, встречаемся с друзьями, но все это довольно редко и без энтузиазма.

(Попрошайкам кто-то задолжал счастье и изобилие, серьезно так задолжал. Не хотят они быть дворянками столбовыми, хотят быть царицами)

Я пила антидепрессанты какое-то время, никакого эффекта не почувствовала вообще. Как и их отмену.

(Антидепрессанты дают эффект, когда серотонин в крови значительно ниже нормы, а когда человек здоров как лошадь, все это баловство. У некоторых еще самовнушение срабатывает, им на антидепрессантах легче, но только не Попрошайкам. Их на эффект плацебо не возьмешь, им что ни дай, все плохо, мало, не помогает, не подходит)

Понимаю, что у других людей все не так. Что есть сила, наслаждение, веселье и поток. Что можно не уставать от общения и тусовок и наоборот получать энергию. Мне удается это ненадолго почувствовать только после периодов отдаления от всех.

(Зависть – очень плохое чувство. Зависть и жадность вас съедят, автор. Пока не научитесь быть благодарной за то, что есть, так и будете хандрить)

Существование тлен, но тлен привычный и устоявшийся, и я, честно говоря, даже не знаю, с какого краю браться за это все. Буду благодарна, если дадите совет и подскажете, где есть белые пятна в понимании себя.

(Видите, она думает, что мне важно ей помочь, хочется сделать ее жизнь краше. А почему?)

Наверное, надо поставить себе какую-нибудь цель, не связанную с фокусом на себе, и постараться сохранить поток в процессе достижения, а не разочароваться и забить, что типично для таких, как я. Осознанно погрузиться в стресс и не сбежать от него.

(Нет, погружаться в стресс совершенно бесполезно)

Все же я хотела бы узнать, что такое – страсть к жизни. Иначе жизни как будто и не было.

Спасибо Вам.