История: Как Аляску к СССР присоединили

13.05.2020, 22:20, Разное

Мой журнал в ЖЖ до сих пор на старой версии. Привык я к нему, переходить на новую редакцию не хочу и не буду. Поэтому главную страницу ЖЖ я не вижу. Но иногда разлогиниваюсь, что бы все-таки заглянуть на главную и посмотреть, чем живет ЖЖ, что редакторы ЖЖ рекомендуют тем, кто перешел на новую редакцию или тем, кто случайно забрел в ЖЖ.

Сегодня как раз разлогинился. И сильно пожалел о бэтом. Лучше бы я этого не видел.

Потому что увидел в рекомендованных запись минского пропагандиста про дискотеки в СССР. И очень удивился.

Как можно рекомендовать читателям текст с ворованными фотографиями? Выложенных без ссылок на авторов и источники? Выходит, что администрация ЖЖ потворствует воровству интеллектуальной собственности? И приветствует совдеповскую «норму жизни» : все вокруг – колхозное, все вокруг – общее, а значит и мое?

Начал читать запись про советские дискотеки и наткнулся на фотографию, про которую автор написал: фото "танцовального вечера" тех лет. Мол, вот как выглядели советские танцплощадки.

Дальше читать не стал. И вот почему.

Это довольно известная фотография, оригинал которой хранится в библиотеке Конгресса США.

Если бы автор текста про советские дискотеки приложил минимум усилий, чтобы выяснить, что это за фотография, то узнал бы, что снимок сделан в 1943 или 1944 году на территории США, на Аляске в небольшом городке Номе. И это не советская танцплощадка, а американская, куда занесло советских летчиков.

Как советских летчиков занесло на Аляску? В 1943 году на Аляске развернулся небольшой гарнизон, который занимался обеспечением переброски в СССР американских самолетов, поставляемых по ленд-лизу.

Автор текста про советские дискотеки, очевидно, ничего этого знает и знать не хочет, поэтому и украл фотографию в качестве иллюстрации своего текста про советские дискотеки.

Но если верить автору, получается, что Аляска в годы войны была частью СССР? И мне не понятно, почему редакторы ЖЖ решили рекомендовать этот фейк читателям? Или они тоже думают, что Аляска была территорией СССР?

Фотография отсюда