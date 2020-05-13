История: Как Аляску к СССР присоединили
13.05.2020, 22:20, Разное
Мой журнал в ЖЖ до сих пор на старой версии. Привык я к нему, переходить на новую редакцию не хочу и не буду. Поэтому главную страницу ЖЖ я не вижу. Но иногда разлогиниваюсь, что бы все-таки заглянуть на главную и посмотреть, чем живет ЖЖ, что редакторы ЖЖ рекомендуют тем, кто перешел на новую редакцию или тем, кто случайно забрел в ЖЖ.
Сегодня как раз разлогинился. И сильно пожалел о бэтом. Лучше бы я этого не видел.
Потому что увидел в рекомендованных запись минского пропагандиста про дискотеки в СССР. И очень удивился.
Как можно рекомендовать читателям текст с ворованными фотографиями? Выложенных без ссылок на авторов и источники? Выходит, что администрация ЖЖ потворствует воровству интеллектуальной собственности? И приветствует совдеповскую «норму жизни» : все вокруг – колхозное, все вокруг – общее, а значит и мое?
Начал читать запись про советские дискотеки и наткнулся на фотографию, про которую автор написал: фото "танцовального вечера" тех лет. Мол, вот как выглядели советские танцплощадки.
Дальше читать не стал. И вот почему.
Это довольно известная фотография, оригинал которой хранится в библиотеке Конгресса США.
Если бы автор текста про советские дискотеки приложил минимум усилий, чтобы выяснить, что это за фотография, то узнал бы, что снимок сделан в 1943 или 1944 году на территории США, на Аляске в небольшом городке Номе. И это не советская танцплощадка, а американская, куда занесло советских летчиков.
Как советских летчиков занесло на Аляску? В 1943 году на Аляске развернулся небольшой гарнизон, который занимался обеспечением переброски в СССР американских самолетов, поставляемых по ленд-лизу.
Автор текста про советские дискотеки, очевидно, ничего этого знает и знать не хочет, поэтому и украл фотографию в качестве иллюстрации своего текста про советские дискотеки.
Но если верить автору, получается, что Аляска в годы войны была частью СССР? И мне не понятно, почему редакторы ЖЖ решили рекомендовать этот фейк читателям? Или они тоже думают, что Аляска была территорией СССР?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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