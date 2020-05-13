 

Джейн Фонда высказалась против шопинга: “Я уже 8 месяцев не покупаю одежду”

13.05.2020, 22:18, Разное

Джейн Фонда привыкла активно выражать свою гражданскую позицию, даже если это противоречит рамкам закона: обладательницу двух статуэток “Оскара” уже четыре раза арестовывали за участие в пикетах против изменения климата – таким образом она старается привлечь внимание правительства к этой проблеме. Ранее Фонда заявляла, что больше никогда не будет покупать новые вещи, ведь производство одежды и обуви приводит к выделению в атмосферу метана, закиси азота, двуокиси углерода. Сказала – сделала: в новом интервью WWD актриса призналась, что не была на шопинге вот уже восемь месяцев – и не отправится больше никогда.

Джейн Фонда

Я была шокирована, когда осознала, что сознание людей формирует шопинг. Когда-то я поклялась, что больше не буду покупать одежду – держу свое слово вот уже 8 месяцев, и буду держать всегда,

– сказала Джейн, отметив, что сохраняет один и тот же вес, ее фигура не меняется, поэтому в ее планах – и дальше носить свои старые вещи, не приобретая новые. Последней покупкой актрисы – из вещей – стало красное пальто, в котором она принимала участие в акциях протеста:

Мы с моей командой с самого начала решили, что мне надо надеть что-то красное. Я ломала голову, так как обычно не ношу этот цвет. А потом я просто пошла в Neiman Marcus и купила его за 500 долларов. Тогда же я решила, что это последний предмет одежды, который я когда-либо куплю. Я выступаю против потребительства, поэтому я должна была на это пойти. Меня вдохновила Грета Тунберг. Она никогда не покупает одежду. 

Джейн ФондаМногие помнят фееричное появление Фонды на премии “Оскар” в этом году, когда она подтвердила, что в одном и том же наряде возможно произвести wow-эффект. 82-летняя актриса вышла на сцену в красном платье с блестками из переработанных материалов от Elie Saab, в котором она была на Каннском кинофестивале в 2014 году. Ее появление зрители встречали стоя и громкими овациями. Джейн объявляла победителя в самой важной номинации – “Лучший фильм года”.

Джейн Фонда на премии “Оскар”, 2020 годИ на Каннском кинофестивале в 2014 году



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