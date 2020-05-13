Как не умереть от коронавируса: переболевший COVID-19 дал рекомендации народу

13.05.2020, 22:11, Разное

Учредитель телеканала “Царьград” Константин Малафеев недавно переболел коронавирусом. Ранее он неоднократно отмечал, что уханьская зараза особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями. Однако таких недугов мужчина не имеет, поэтому он, можно сказать, отделался испугом.

Малафеев попросил жителей страны обращать внимание на первые симптомы. При недомогании необходимо обязательно делать компьютерную томографию. Если же результаты обследования не сулят ничего хорошего, нужно сразу ложиться в больницу, чтобы как можно скорее врачи приступили к лечению.

Например, госпитализация может быть неизбежна, если томография показала, что у пациента поражено более 25% легких, если меньше – можно лечиться на дому. Также не стоит занимать место в больнице тем людям, у которых коронавирус протекает бессимптомно, отметил Константин Валерьевич.

“У меня много знакомых, которые вылечились дома за неделю”, – рассказал он.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Май 2020 в 11:36 PDT

Напомним, в стране за два с половиной месяца выявлено более 242 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, Россия занимает третье место по этому показателю среди всех стран мира. На первом месте США (более 1,4 миллиона), на втором – Испания (порядка 271 тысячи)