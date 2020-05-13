“Он начал душить меня”: Марат Башаров впервые поднял руку на Елизавету Шевыркову во время беременности

13.05.2020, 22:09, Разное

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова со скандалом разорвали отношения в марте прошлого года. Актер впервые поднял руку на третью супругу, когда она была беременной.

Ведущий шоу “Битва экстрасенсов” активно посещал несколько телевизионных программ, где откровенно признавался, что проявлял агрессию к Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой из-за взрывного характера. Знаменитость оправдывался, что ничего не может сделать со своей вспыльчивостью. В социальной сети актер публикует посты, порочащие имя бывшей супруги. Шевыркова якобы выставляет его в худшем свете, а сам артист финансово обеспечивает сына Марселя и экс-возлюбленную.

Елизавета Шевыркова долгое время терпела и молчала, но все же решила осадить Марата Башарова, появившись в студии шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. Актриса не стала скрывать: в первый раз с агрессией мужа она столкнулась четыре года назад, когда находилась на третьем месяце беременности. Шевыркова прилетела к избраннику в Германию, где он находился на гастролях. Звезда устроил скандал, напившись после премьеры.



Сначала Башаров психологически донимал жену, унижая и заявляя, что после ее беременности он с ней мучается; называл некрасивой и говорил, что любит другую. Гостья Малахова хотела верить, что это неправда, поскольку утром супруг клялся ей в любви и верности. Однажды, во время конфликта она не выдержала и облила водой актера. “Это было роковой ошибкой. Он начал душить”, – поделилась сокровенным Елизавета Шевыркова. В тот момент ей удалось сбежать от обидчика в другую комнату.



После того, как сын Марсель появился на свет ведущий вновь начал избивать жену. Травма лица положила конец их отношениям, хотя Марат Башаров умолял Шевыркову вернуться. Актриса не сможет простить бывшего и помириться с ним, но надеется, что отец ее ребенка сможет расстаться с любовью к спиртному и пообщаться с Марселем, который души не чает в папе.