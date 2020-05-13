На Украине оценили перспективы уголовного преследования Супрун

13.05.2020, 22:08, Новости дня

«У Зеленского осложнились отношения с Западом после отставки правительства Гончарука. Потому преследовать Супрун его команда вряд ли будет», – сообщил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя сообщения о возможном уголовном преследовании бывшей и. о. главы минздрава Украины Ульяны Супрун.

«Слухи о преследовании Супрун похожи на вброс, но такие идеи действительно витают. Ранее инициативу проявила команда Андрея Портнова – экс-советника президента Януковича. Но их тогда не поддержали, а националисты бросились защищать Супрун. И целесообразность ее медицинской реформы до COVID-19 под сомнение не ставилась», – рассказал Андрей Золотарев.

«Более того, до коронавируса на все предложения отменить запуск второго этапа медреформы власти отвечали: точка невозврата пройдена. Однако ситуация с COVID-19 показала, что наша система здравоохранения оказалась не готова к таким вызовам», – констатировал эксперт.

«И сейчас на Украине происходит то же самое, что мы видим в США: ряд коммерчески убыточных направлений, включая инфекционное, оказались заброшены. Но в час икс возможности такой модели скудны», – добавил Золотарев.

«Что касается новых инициатив в отношении Супрун – они сомнительны. У команды Зеленского осложнились отношения с Западом из-за отставки правительства Гончарука. И раздражать Запад преследованием Супрун вряд ли кто-то будет. Хотя она заслужила наказания. Результаты деятельности американской санитарки сейчас более чем наглядны», – подчеркнул политолог.

«При этом надо понимать, что Супрун, будучи гражданкой США, занимала свою должность незаконно. Но, как это часто бывает на Украине, когда национально озабоченным товарищам в чем-то мешает буква закона – они ее игнорируют», – резюмировал Золотарев.

Ранее один из крупнейших американских аналитических центров, работающий с властями США и НАТО Atlantic Council, сообщил о том, что против бывшего министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, чья реформа может привести к увольнению 50 тыс. медиков, могут завести уголовное дело.

«Мы получили достоверную информацию о том, что может быть начато расследование в отношении доктора Ульяны Супрун, которая отлично выполняла обязанности министра здравоохранения и попыталась реформировать шаткую систему здравоохранения Украины», – говорится в колонке автора Atlantic Council.

По его словам, «любое преследование Супрун или ее мужа, как граждан США, вызвало бы удивление в Вашингтоне и Европе».

При этом Atlantic Council, по сути, признает, что Сурпун является гражданкой США, а значит, она не имела права занимать пост и. о. министра Украины, пишет «Страна.ua».

В конце апреля почти 50% жителей Украины выразили мнение, что за последние два года качество государственных медицинских услуг снизилось. Кроме того, украинское правительство обвинили в «медицинском геноциде», который стал причиной сокращения численности населения, количества больниц и медицинских работников.