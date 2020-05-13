ФРГ решила смягчить пограничный режим на границе с Австрией, Швейцарией и Францией

13.05.2020, 22:08, Новости дня

Смягчение пограничного режима на границе Германии с Австрией, Швейцарией и Францией начнется с 16 мая, контроль станет выборочным, сообщил на брифинге в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

«Практически контроль с 16 мая будет смягчен на всех участках на границе с Францией, Швейцарией и Австрией. Будут открыты все пограничные пункты, в последние недели число открытых пунктов было сокращено, чтобы обеспечить контроль… Мы будем проводить не систематический, а выборочный контроль. Это важно, нынешняя ситуация с пандемией позволяет нам делать выборочные проверки», – передает РИА «Новости» слова Зеехофера.

Он добавил, что, кроме того, все упомянутые страны также намерены обсудить на уровне статс-секретарей МВД возможность расширения списка лиц, которым будет позволено пересекать границу. Зеехофер напомнил, что ранее речь шла только о коммерческих грузах, сотрудниках иностранных предприятий и чрезвычайных ситуациях.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.