Глава Минздрава рассказал о массовых очагах коронавируса в больницах

13.05.2020, 22:08, Новости дня

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что 400 очагов коронавируса возникло в больницах, из-за чего туда опасаются приходить пациенты.

Он отметил, что ситуация с плановой медпомощью по всему миру изменилась. В апреле число поступающих пациентов сократилось на 7%, в частности, в институте Бурденко.

«И многие учреждения сегодня в силу того, что пациенты опасаются, в общем, обоснованно опасаются, в этот период идти на большое вмешательство, я уже говорил о том, что 400 очагов возникло в больницах, заносы, несмотря на все профилактические меры, существуют», – передает РИА «Новости» слова Мурашко на заседании в Госдуме.

За последние сутки в РФ выявлено 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 96 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 2212 человек. Накануне, 12 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 899. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 861.

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