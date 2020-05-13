Путин назвал самый пострадавший из-за коронавируса вид транспорта

13.05.2020, 22:07, Новости дня

Самый существенный среди видов транспорта спад из-за распространения коронавируса произошел в авиации, объем перевозок внутри РФ упал на 85%, сообщил президент Владимир Путин.

«Как уже отмечал, из-за эпидемии коронавирусной инфекции воздушное сообщение и в нашей стране, и за рубежом столкнулось с вынужденными ограничениями. В авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта. Объем перевозок на внутренних рейсах сократился в разы, на 88%, 85%. Остановилось международное сообщение. Ну, почти остановилось. Здесь сокращение на 90 с лишним процентов», – сказал Путин.

Он отметил, что количество пассажиров в российских аэропортах снизилось до минимального уровня. «Компании, аэропорты теряют доходы, что, конечно, сказывается на их финансовом положении. И, самое главное, на сотрудниках, на благополучии людей, занятых в сфере авиаперевозок», – добавил он.

Президент напомнил, что на прошлой неделе по итогам совещания по транспорту было дано поручение особо поддержать аэропорты в условиях эпидемии, выделить почти 11 млрд рублей федеральных средств на их неотложные нужды. «Прошу руководителей федеральных ведомств доложить, как на практике реализуются принятые решения», – сказал Путин в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Кроме того, глава государства сообщил о необходимости обеспечить надежное качественное авиасообщение в России, чтобы «отрасль видела перспективы развития». «Подчеркну, наша общая задача – обеспечить надежное, качественное и безопасное авиасообщение в России», – сообщил президент, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин поручил поддержать базу авиаотрасли, а именно предприятий авиастроения. «Принципиальный вопрос – загрузить заказами наши авиастроительные заводы, повысить спрос на российские самолеты. Это даст стимул для создания рабочих мест, модернизации производств, освоения новых моделей воздушных судов», – сказал он.

В начале мая Путин предложил переориентировать простаивающий транспорт с международного на внутренний рынок.

В конце апреля глава Минтранса Евгений Дитрих предложил премьеру Михаилу Мишустину меры поддержки транспортной отрасли на сотни миллиардов рублей. Тяжелая экономическая ситуация сложилась во всех отраслях транспортного комплекса, следует из его письма.