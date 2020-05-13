 

Назван срок запуска российского аналога «Википедии»

13.05.2020, 22:07, Новости дня

Работа над порталом Большой российской энциклопедии продолжается, проект запустят в 2022 году, заявили в пресс-службе Роспечати.

В Роспечати сообщили, что созданная в 2016 году межведомственная рабочая группа по созданию общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий выполнила все свои задачи по разработке плана по реализации проекта и была расформирована, передает ТАСС.

«Сам же портал, который уже получил название «Знание», будет запущен, как и планировалось, в 2022 году», – уточнили в Роспечати.

В ведомстве также добавили, что портал будет содержать не только информационные материалы, но и исследовательскую часть, где будут публиковаться полемические статьи и вестись дискуссии. «Роспечать еще раз обращает внимание средств массовой информации, что общенациональный энциклопедический интерактивный портал создается вне какой-либо связи с «Википедией», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в ноябре 2019 года президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде. Стоимость проекта оценили в 2 млрд рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Стартовали продажи смартфонов Honor Play 4T и Play 4T Pro

04.05 / Skoda Octavia нового поколения скоро появится на авторынке Великобритании

10.05 / Выпускники-офицеры получили напутствие от президента Путина в День Победы

12.04 / ВЭБ предрек россиянам серьезное падение реальных доходов из-за коронавируса

08.04 / Пожар в доме престарелых в Москве ликвидирован

08.05 / 8 мая: в этот день Украина вместе со всем миром говорит: никогда снова 

31.03 / В СИЗО Москвы прекратили прием новых подозреваемых и обвиняемых

14.05 / Инфекционист ЦКБ ответил COVID-диссидентам

05.05 / Бабкина рассказала, как пережила пневмонию

28.04 / Мнения: Философия любви к человеку помогла нам выстоять

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска