Назван срок запуска российского аналога «Википедии»

13.05.2020, 22:07, Новости дня

Работа над порталом Большой российской энциклопедии продолжается, проект запустят в 2022 году, заявили в пресс-службе Роспечати.

В Роспечати сообщили, что созданная в 2016 году межведомственная рабочая группа по созданию общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий выполнила все свои задачи по разработке плана по реализации проекта и была расформирована, передает ТАСС.

«Сам же портал, который уже получил название «Знание», будет запущен, как и планировалось, в 2022 году», – уточнили в Роспечати.

В ведомстве также добавили, что портал будет содержать не только информационные материалы, но и исследовательскую часть, где будут публиковаться полемические статьи и вестись дискуссии. «Роспечать еще раз обращает внимание средств массовой информации, что общенациональный энциклопедический интерактивный портал создается вне какой-либо связи с «Википедией», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в ноябре 2019 года президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде. Стоимость проекта оценили в 2 млрд рублей.