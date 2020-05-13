Мнение: Уникальная кубинская модель медицинского интернационализма

13.05.2020, 21:55, Разное

Канадский профессор Джон Кирк написавший книгу об особенностях современного кубинского здравоохранения, рассказывает о том, как преимущества современной кубинской медицинской системы показывают себя в условиях пандемии, особенно на фоне усилий "стран развитого капитализма".

Уникальная кубинская модель медицинского интернационализма

В последние недели более десятка стран, в том числе две в Европе, обратились к кубинским врачам с просьбой помочь им в борьбе с пандемией коронавируса.

Джон Кирк, профессор латиноамериканской программы Университета Далхаузи в Новой Шотландии, является автором книги “Здравоохранение без границ” и одним из ведущих экспертов в области медицинского интернационализма Кубы. Десять лет назад он провел два месяца вместе с кубинской бригадой скорой медицинской помощи имени Генри Рива в Сальвадоре после урагана, проводя свое исследование. Он общался с 270 кубинскими врачами и медсестрами и дал интервью газете “Кубинский стандарт”.

Кубинский стандарт: Расскажите о медицинской бригаде Генри Рива.

Джон Кирк: Бригада Генри Рива была создана в 2005 году. Для предотвращения последствий урагана “Катрина” в Новом Орлеане, Куба предложила 1400 медицинских работников и 32 тонны медикаментов для оказания помощи, в свою очередь администрация Джорджа Буша младшего отказала в помощи. После этого произошло одно из самых тяжелых землетрясений в управляемом Пакистаном регионе Кашмира, которое нанесло огромный ущерб стране. Куба сформировала бригаду в ответ на случившееся и назвала ее в честь американца, который сражался в первой войне 1868-1878 годов за независимость Кубы от Испании.

С 2005 года бригада Генри Рива участвует во всех видах чрезвычайных ситуаций природного характера. Это бригада из нескольких тысяч специально подготовленных врачей, медсестер и техников, которые выезжают на чрезвычайные ситуации природного характера, будь то землетрясения, ураганы или эпидемии. Они были вовлечены в чрезвычайные ситуации в 16 странах, и их число растет. В результате пандемии коронавируса они направили медицинские бригады в 16 стран. Пятнадцатой страной была Тринидад и Тобаго, самыми последними — Британские Виргинские острова.

КС: А чем сейчас занимается бригада?

ДК: в настоящее время около 900 кубинцев, которые входят в состав бригады Генри Рива, за последние три недели отправились в самые разные страны, прежде всего в Италию, а также в Андорру. Это первый случай, когда бригада была развернута в Европе. Также сейчас идут переговоры о том, куда они направятся дальше.

Группа коренных жителей канадской провинции Манитоба обратилась за их поддержкой. Ходят слухи об отправке бригад в Аргентину, Германию, Испанию, Францию. В настоящее время неясно, что это означает, но пандемия коронавируса заставила многих людей осознать серьезность этой проблемы, и кубинская бригада пополнила свои ряды медицинским персоналом, который очень хорошо подготовлен к трудным обстоятельствам, чтобы они могли быстро адаптироваться на новом месте.

КС: Многие кубинцы скептически относятся к отправке врачей за границу в случае крайней необходимости у себя дома…

ДК: На Кубе в три раза больше врачей на душу населения, чем в Канаде. На Кубе работает 95 000 врачей, а в Канаде — около 85 000, но наше население в три раза больше. И мировая пандемия — это возможность Кубы воспользоваться преимуществом.

КС: Существуют ли какие-либо организации наподобие этой?

ДК: Наверное, можно сравнить с “Врачами без границ”. Но они оказывают краткосрочную помощь, и им платят.

КС: Так что же мотивирует кубинцев на такое дело?

ДК: Кубинские врачи, опрошенные местными СМИ, сказали, что они находятся там по гуманитарным соображениям. Большинство СМИ в Северной Америке не верят в безвозмездную помощь нуждающимся. С самого детства кубинцев учат быть не равнодушными к чужой беде.

КС: Будет ли Куба получать деньги за помощь в борьбе с коронавирусом?

ДК: Кубинские (долгосрочные) медицинские услуги оплачиваются по скользящей шкале в зависимости от платежеспособности каждой страны. У вас есть хорошо обученный медицинский персонал, а также послужной список миссий во всех видах чрезвычайных ситуаций природного характера. Но пока неясно, получат ли они зарплату. Я предполагаю, что они ее получат, хотя не знаю, каким образом.

КС: Почему кубинские медики идут на такой риск за небольшую плату?

ДК: Я взял интервью у 270 кубинских медиков для своей книги, и главная причина, когда я спрашивал, почему люди уехали, заключалась в том, что они заработали бы гораздо больше денег, работая за границей. Вторая причина заключалась в том, что многие кубинцы были вовлечены в это; в то время четверть кубинских врачей работала за границей, и это было главным источником твердой валюты для кубинского правительства.

Третья причина заключалась в том, что, подобно некоторым североамериканским туристическим походам 1960-х годов, кубинцы стремились к приключениям, а также чтобы оценить медицинские условия в развивающихся странах “глобального Юга”, которые они видели только в учебниках по медицине. Поэтому по всем этим причинам они вызвались добровольцами.

Людей, с которыми я беседовал, никто не заставлял идти туда; я верю, что большинство из них говорило правду. Я думаю, что это была хорошая возможность для них зарабатывать деньги, развиваться в своей сфере. Кроме того, в преамбуле кубинской конституции говорится, что они должны делиться тем, что у них есть, а не отдавать остатки; много кубинских врачей следуют этому.

КС: Помимо заявленной мотивации солидарности, почему кубинское правительство делает это?

ДК: Я думаю, что важны как политические, так и финансовые мотивы.

Если вы посмотрите на политику правительства при Рауле Кастро, вы увидите, что существует преднамеренное обуздание международной медицинской программы из-за его естественного прагматизма. Фидель Кастро был гораздо более идеологичен. При Рауле Кастро медицинская бригада стала намного менее активна, чем при его предшественнике.

С избранием нового президента Мигеля Диас-Канеля у нас теперь есть возможность показать, чего действительно хочет Куба в этом отношении. В Кубе работает большое количество медицинского персонала особенно после заключения соглашений с Бразилией, Эквадором и Боливией по политическим причинам. У вас есть много врачей и медсестер, у вас огромный богатый опыт, вы вышли за рамки международных шаблонов, когда впервые европейская страна обратилась за кубинской медицинской помощью – символизм этого очень важен, – это, определенно, возможность Кубы показать свой потенциал.

ВОЗ, одно из специализированных учреждений ООН, время от времени говорит о наличии экстренных медицинских сил, готовых отправиться и решить серьезные проблемы со здоровьем по всему миру. Если какая-то страна и может это сделать, то только Куба. Если ВОЗ захочет инвестировать в эту программу, что имело бы огромный смысл для международных целей здравоохранения, как мы видим в связи с этой пандемией, то это даст Кубе возможность оказывать медицинскую помощь за небольшую часть того, что будет стоить подготовленная в Европе и Северной Америке медицинская поддержка. Это хорошая возможность для Кубы продемонстрировать экономически жизнеспособные способы решения международных проблем здравоохранения.

КС: Госдепартамент США говорит, что все дело в деньгах, предполагает, что кубинские врачи – рабы, и призывает третьи страны отказаться от помощи Кубы…

ДК: Я думаю, что это морально предосудительно для Соединенных Штатов, когда они сталкиваются с массовой пандемией в своей собственной стране, пытаться остановить предоставление медицинских услуг другим странам. Какое право имеют Соединенные Штаты осуждать медицинскую помощь Кубы? Куба откликнулась на просьбы о медицинской помощи и оказывает эту помощь. Это верх самонадеянности со стороны Соединенных Штатов – сомневаться в реальной действенности кубинской помощи.

Вашингтон делает это исключительно по политическим мотивам точно так же, как они говорят о возвращении программы “медицинского условно-досрочного освобождения”, которая была введена Джорджем Бушем младшим и была остановлена Бараком Обамой. Единственными людьми, которые пострадали от дезертировавших кубинских врачей, были те жители “глобального Юга”, которые впервые в своей жизни получили доступ к медицинскому обслуживанию, от которого им пришлось отказаться в результате программы медицинского условно-досрочного освобождения.

Я думаю, что нынешняя администрация продвигает эту идею поощрения других стран к отказу от Кубы совершенно аморально.

КС: Существует разница между краткосрочной чрезвычайной помощью и долгосрочными программами, которые предлагает Куба. Можете ли вы объяснить финансовые аспекты каждой из них?

ДК: Конечно за краткосрочную медицинскую помощь Куба ничего не берет. Это зависит от того, хотят ли принимающие правительства компенсировать кубинцам растраты, но, как я понимаю, этому нет определенной цены. Точно так же, например, в отношении здравоохранения для так называемой программы Integral de Salud в более бедных странах, например, в Африке к югу от Сахары, Куба ничего не взимает.

Однако для таких стран, как Катар, где у Кубы есть больница с 400 кубинскими медицинскими работниками, Куба взимает большие деньги. Она берет меньше, чем платили бы европейские и североамериканские врачи и медсестры, но она действительно получает деньги от этого. Подсчеты разные, но я предполагаю, что около 6 миллиардов долларов поступает в кубинскую казну в результате медицинских услуг за рубежом.

Эти деньги идут на поддержание системы здравоохранения Кубы. Так что это одна из форм субсидирования кубинской системы здравоохранения, что, на мой взгляд, имеет большой смысл. Для ряда стран, которые платят за медицинские услуги, существует скользящая шкала. Некоторые страны могут позволить себе платить. У арабских стран есть нефтедоллары, которые они используют. Ангола, Южная Африка довольно богаты, они могут заплатить. Но если вы поедете в такие страны, как Гамбия или Нигер, вы увидите, что, если они и заплатят, то незначительную сумму.

КС: До недавних политических изменений в Латинской Америке медицинские услуги были для Кубы главным экспортным товаром. Есть ли у вас какие-либо комментарии относительно будущего экономического потенциала их экспорта?

ДК: Я думаю, что эта область остается для Кубы очень перспективной, как и биотехнологии. Политические тенденции изменились, положив конец левым, с приходом к власти правых, очень консервативных правительств в Латинской Америке. Это крайне негативно сказалось на потенциале Кубы в плане экспорта медицинских услуг. Многое зависит от правительства, которое находится у власти в Латинской Америке, и от того, насколько они ценят здоровье своего населения.

Примером может быть правительство Бразилии во главе с Болсонару. Оно отказалось рассматривать вопрос о помощи от кубинского медицинского персонала, и, как нам известно, около 8 процентов кубинского медицинского персонала осталось в Бразилии, а около 8000 человек вернулись на Кубу. В Аргентине сейчас идет дискуссия о том, хотят ли они пригласить кубинских медиков, все зависит от политических тенденций.

Я бы сказал, что страна, которая больше всех нуждается в кубинской медицинской помощи – это Соединенные Штаты. Я не жду, что президент Трамп пригласит бригаду Генри Рива. Но совершенно очевидно, что люди, которые не могут позволить себе медицинскую помощь в Соединенных Штатах, нуждаются в ней, и бригада Генри Рива могла бы это обеспечить. Этого явно не произойдет. В общем, это зависит от политических решений, которые меняются в каждой ситуации, и от величины угрозы общественному здоровью в отдельных странах.

Всемирная организация здравоохранения нуждается в поддержке. Я думаю, что пандемия может стать тревожным сигналом для международного сообщества о том, что нам необходимо иметь в резерве медицинский персонал. Эбола больше всего поразила Западную Африку, она не затронула Европу и Северную Америку.

Теперь, когда коронавирус поражает “глобальный Север”, это может быть очень полезным сигналом для пробуждения. В этих условиях никто не предложит дополнительные медицинские силы за исключением Кубы. Так что потенциал Кубы в будущем, если у международного сообщества будет такая воля, может быть весьма велик.

КС: А как насчет долгосрочных программ, как вы думаете, могут ли богатые страны, такие как Канада, Италия, Испания, Франция, Германия, стать “клиентами” Кубы?

ДК: Очень трудно определить, в какой степени страны “глобального Севера” готовы принять идею о том, что маленькая страна с населением 11,2 миллионов человек, где средняя зарплата врача составляет 60 долларов в месяц, может помочь. Я думаю, что во многих странах “глобального Севера” существует комплекс превосходства, и это очень затруднит для этих стран признание того, что Куба может их поддержать. Несколько арабских стран, Португалия просили помощи у кубинской бригады и в результате оказались ей очень благодарны.

Потенциал здесь есть. Речь идет о том, смогут ли страны “глобального Севера” признать реальную действенность кубинской модели. Я думаю, что эксперимент в Италии и Андорре, а также, в будущем в других европейских странах, которые попросят помощи, поможет изменить сложившееся мнение.

Джон Кирк

Перевод Анны Павловой

http://rabkor.ru/columns/interview/2020/05/11/unique_model_of_cuba/ – цинк