Заводу Tesla после устроенного Маском скандала разрешили возобновить работу

13.05.2020, 21:53, Новости дня

Американская автомобильная компания Tesla может начать постепенное возобновление работы автозавода в США на следующей неделе, информирует Bloomberg со ссылкой на окружную администрацию в Калифорнии.

Главным условием администрации округа Аламида для открытия автозавода является соблюдение предприятием дополнительных необходимых мер предосторожности в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет ТАСС.

Как отмечает агентство, ранее Tesla направила департаменту здравоохранения округа план по контролю и профилактике заболеваний, отвечающий необходимым критериям. Окружная администрация, в свою очередь, совместно с представителями корпорации провела переговоры по вопросам охраны здоровья на заводе.

Как отмечают в департаменте, Tesla может начинать наращивать бизнес-процессы в минимальном объеме и готовиться к открытию завода уже на следующей неделе, если в означенный план будут внесены изменения, принятые по итогам переговоров.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск призывал власти США как можно скорее снять ограничительные меры, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса.

После отказа санитарных властей Калифорнии дать Tesla разрешение возобновить производство глава компании Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры из Пало-Альто и также о желании подать в суд на округ Аламида, санитарные власти которого запретили возобновить производство в связи с распространением коронавируса.

Позже экс-министр труда Соединенных Штатов Роберт Райх написал в своем Twitter, что Маск «угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем», после чего бизнесмен написал на русском «идиот».

Напомним, 24 марта Tesla приостановила производство на своих заводах в Сан-Франциско и в Нью-Йорке. По плану возобновление работы в обычном режиме должно было начаться 4 мая.