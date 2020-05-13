Посол Германии объяснил важность честного подхода к истории Второй мировой

13.05.2020, 21:53, Новости дня

Честный подход к истории Второй мировой войны необходим, чтобы исполнители и жертвы не переставлялись местами, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

«Помня об ужасной странице истории, мы вынесли очень существенный урок из прошлого: осознание нашей исторической ответственности, осознание ответственности за то, что мы развязали эту ужасную войну и за то, что мы начали Холокост. Уроком для нас также стало и то, что мы должны помнить о тех не счисленных жертвах режима национал-социализма, сколько горя мы принесли народам бывшего Советского Союза», – сказал посол в ходе онлайн-дискуссии на тему «Незаживающие раны и новые горизонты – 75-летие окончания Второй мировой войны» в рамках цикла «Московские беседы».

Фон Гайр отметил, что Германия должна помнить о содеянном без каких-либо «приукрас». «И мы должны эти воспоминания транслировать дальше молодому поколению, чтобы и оно знало, что было и что никогда больше не должно повториться. Также мы выучили и то, что честный подход к истории очень важен, чтобы исполнители и жертвы не переставлялись местами. Это очень важно, если мы заинтересованы в том, чтобы нам верили», – добавил дипломат, передает РИА «Новости».

Накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой заявляется, что за начало Второй мировой войны несет ответственность лишь одна Германия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глава МИД Германии подвел черту под попытками некоторых западных стран исказить итоги Второй мировой.