Ученые определили самое эффективное время проведения химиотерапии

13.05.2020, 21:53, Разное

Российские учёные во время исследования выяснили, что утреннее время лучше всего подходит для проведения химиотерапии. Информация об этом опубликована на сайте Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (НМИЦ).

Эксперты отмечают, химиотерапию лучше всего проводить утром. Подтверждение этому дали испытания на грызунах. Это объясняется тем, что человеческие ткани имеют гены, отвечающие за биоритм, благодаря этому происходит регуляция биологических процессов с учетом бодрствования или сна организма. Также они регулируют работу других генов, а их активность воздействует на процессы деления клеток, их смерть или восстановление. Если данные процессы нарушаются, то возникают злокачественные образования.

Во время эксперимента специалисты решили проверить разницу эффективности проведения химиотерапии в разное время суток. Для образца была взята модель опухоли яичника у грызунов. Учёные выяснили, что химиотерапия, которую проводили в 8 утра, провоцировала меньше осложнений и была не такой токсичной. Кроме того, животные показывали удивительную продолжительность жизни при сравнении с грызунами, проходившими курс в 20.00. Специалисты сравнили здоровые ткани больных раком крыс с злокачественными и выявили, что первые были подвержены делению утром и вечером, а на деление вторых время суток никак не влияло. Раковая опухоль также нарушала биоритм работы здоровых органов.