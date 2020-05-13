Единоличный подход Трампа вредит разработке вакцины от коронавируса

13.05.2020, 21:50, Новости дня

Американские лаборатории уже выходят на клинические тесты вакцин против коронавируса, но Белый дом не хочет принимать участие в международном сотрудничестве по этому вопросу, пишет The Guardian. Эксперты опасаются, что из-за этого у американских граждан не будет доступа к полученным вакцинам, тем более при всех проблемах американского здравоохранения.



Reuters

Президент США Дональд Трамп уверен, что для победы над коронавирусом вакцина необязательна, пишет The Guardian. Поэтому американские чиновники обеспокоены, что США не получат вовремя доступ к вакцине, когда она будет изобретена.

По всему миру учёные придерживаются мнения, что появится одновременно сразу несколько вакцин от коронавируса в разных странах. И американский опыт играет здесь важную роль. Тем более лаборатории в США уже начали клинические испытания своих вакцин, а фармацевтические компании перенастраивают линии, чтобы подготовиться к масштабному производству. Но американское правительство в этот момент повернулось спиной к глобальной коалиции по борьбе с коронавирусом.

Так, например, США не отправили своих представителей на виртуальный глобальный саммит, в результате которого удалось собрать более $8 миллиардов на разработку вакцины. Но при этом Белый дом говорит, что к осени у США должно появиться 100 миллионов доз вакцины.

«США решили не принимать участие в недавних встречах, вместо этого они решили начать разговоры о единоличном подходе. Похоже, они берут на вооружение подход «Америка превыше всего», — отметил специалист по проблемам глобального здравоохранения Стивен Моррисон. По его мнению, такое поведение США может породить конфликты и неуверенность в мировом сообществе.

При этом в двух лабораториях в Пенсильвании учёные двумя разными методами пытаются разработать вакцину от коронавируса. В Питтсбурге они уже готовы к испытаниям на людях, поскольку опыты на мышах, кроликах, морских свинках и приматах дали хорошие результаты.

Так что хотя американское правительство и вышло из международной борьбы, американские лаборатории, фармацевтические компании и фонды продолжают сотрудничество с иностранными партнёрами. Им приходится задействовать миллионы долларов в виде грантов. Как говорят эксперты, невозможно в данном случае гарантировать защиту одних, если не будут защищены все. То есть либо вирус будет побеждён везде, либо нигде.

По словам учёных, в лучшем случае вакцину против коронавируса запустят в массовое производство через год-полтора. ВОЗ учитывает 8 вероятных вакцин, которые уже проходят клинические испытания, и ещё сто на предыдущей страдии разработки. Как они отмечают, в отличие от СПИД или туберкулёза, в случае с коронавирусом сразу несколько вакцин могут быть удачными, безопасными и эффективными. По их мысли, таковых будет четыре или пять.

При этом в Китае сейчас клинические испытания проходят четыре вакцины, а в США — три. Так что, по оценке экспертов, слова Трампа о том, что Штаты добьются результатов быстрее, направлены на внутриамериканскую аудиторию. При этом аналитики отмечают, что у самих Штатов может быть проблема с вакцинацией, поскольку для этого нет общефедеральных стандартов, система здравоохранения нарушена, царит неравенство и сильно сообщество антипрививочников. Плюс произвести сразу 330 миллионов доз вакцины невозможно, и властям придётся решать, по какому принципу их распределять.

Учёные напоминают, что США за свою историю разработали немало вакцин, и во многих областях были первыми. Но сейчас, по их мнению, при такой глобальной проблеме весьма странно пытаться справиться в одиночку. «Сотрудничество сейчас важнее, чем когда-либо», — пишет The Guardian.