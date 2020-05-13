В Израиле сформировали правительство

13.05.2020, 21:48, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сформировал правительство, о чем уведомил президента страны Реувена Ривлина.

«Письмо от Биньямина Нетаньяху, сообщающего, что он сформировал правительство, было получено этим вечером в резиденции президента», – передает РИА «Новости» сообщение канцелярии Ривлина со ссылкой на документ.

Церемония приведения 35-го правительства Израиля к присяге назначена на вечер 14 мая.

Невозможность сформировать правительство привела к самому затяжному политическому кризису в истории страны, который длился больше года и привел к трем выборам подряд.

16 апреля Ривлин поставил перед парламентом задачу формирования правительства в течение 21 дня.