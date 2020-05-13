В Израиле сформировали правительство
13.05.2020, 21:48, Новости дня
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сформировал правительство, о чем уведомил президента страны Реувена Ривлина.
«Письмо от Биньямина Нетаньяху, сообщающего, что он сформировал правительство, было получено этим вечером в резиденции президента», – передает РИА «Новости» сообщение канцелярии Ривлина со ссылкой на документ.
Церемония приведения 35-го правительства Израиля к присяге назначена на вечер 14 мая.
Невозможность сформировать правительство привела к самому затяжному политическому кризису в истории страны, который длился больше года и привел к трем выборам подряд.
16 апреля Ривлин поставил перед парламентом задачу формирования правительства в течение 21 дня.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет